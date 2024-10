Rafa Nadal ha anunciado su retirada del tenis profesional este jueves. El tenista balear vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera en el pasado Masters 1000 de Madrid, donde se despidió por la puerta grande de la afición.

En la Caja Mágica de Madrid dejó tras de sí infinidad de horas y horas de pasión, tenis, coraje, corazón y además, cinco títulos para el recuerdo. Nadal no pudo con Lehecka porque el checo hizo, sin medias tintas, el mejor partido de su carrera como profesional. Hizo el choque perfecto ante un Rafa que quizá hubiese tenido más opciones en sus mejores días, pero que puso todo lo que le queda de físico, cabeza y tenis al servicio de los miles de aficionados que, por momentos, convirtieron un partido de ATP en un encuentro de Copa Davis.

Así fue su despedida:

𝟒 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐎𝐒 𝐘 𝟗 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐍𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃𝐀𝐑 Así ha sido el homenaje del #MMOPEN a Rafael Nadal en el día de su despedida de Madrid Gracias, @RafaelNadal ❤️‍🔥 📹 @teledeporte

El checo se llevó el partido en dos mangas con un tenis estratosférico. Solo así se podía sacar a Nadal de esta Caja que tanta magia le ha visto regalar. Jiri fue una tormenta perfecta y el final se empezó a vislumbrar desde el primer set.

Una vez acabado el partido llegó el homenaje a Nadal. Cinco lonas, tan tristes que no terminaban de caer de los cielos, por los cinco entorchados conquistados en Madrid. Nadal, emocionado, amagó con volver el año que viene, pero esa broma fue tan graciosa por el momento como dolorosa por su mentira. Nadal, que aún no firma su retirada definitiva, no volverá a Madrid, pero siempre estará presente.