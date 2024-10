La mayor leyenda en la historia del deporte español ha dicho adiós. Rafa Nadal anunciaba este jueves que cuelga la raqueta. Será tras la disputa con España de las Finales de la Copa Davis que se celebrarán en Málaga el próximo mes de noviembre.

Rafa ha publicado un emotivo vídeo en el que anuncia su retirada:

Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar

El jueves 10 de octubre quedará marcado para siempre. Se marcha un mito, un auténtico crack que tras 23 años en la élite y después de poner en pie y emocionar a toda España -le gustase o no el tenis- decide dar un paso al lado por culpa del dichoso dolor. A sus 38 primaveras, Rafa lleva sufriendo dos años, intentando retrasar su retiro, resistiendo como un auténtico titán para intentar volver al Olimpo... hasta que ya no ha podido más. No ser competitivo es algo que no está en su ADN y en el último año y medio esos dolores han mermado su excelso tenis. Rafa, el Dios del polvo de ladrillo, sale por última vez a hombros de la pista.