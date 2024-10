Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Sinner, Medvedev y Rune serán los tenistas encargados de jugar el primer torneo de la denominada 'Six Kings Slam', que se jugará en Riad. Rafa ya está allí y ha sido preguntado por el futuro del tenis, en concreto por un posible Big2 de Alcaraz y Sinner que sucedería al Big3 formado por el propio Nada, Federer y Djokovic.

"Lo están haciendo muy joven. Son jóvenes y ya están consiguiendo cosas increíbles, ganando títulos del 'Grand Slam' y Masters 1000. Tanto Carlos como Jannik son muy jóvenes y están haciendo cosas especiales. Les deseo que sigan creciendo en todas las facetas. A día de hoy ya son grandes estrellas del tenis. Si no tienen lesiones van a tener una gran carrera", comentó Rafa.

Nadal fue más allá y habló de lo que ha sucedido este año en el tenis mundial con este presunto nuevo Big2: "Tenemos que esperar. Lo es que es evidente es que este año ya se han repartido los cuatro grandes y son el número uno y dos del mundo. Están creando su propia historia. No es el momento de comparar eras porque Novak aún está compitiendo y yo me voy dentro de poco. Está en camino una nueva generación y hay que permitirles que creen su propia rivalidad. No necesitan compararse con nosotros ahora. Cuando terminen sus carreras será el momento de comparar lo que han hecho ellos y lo que hicimos nosotros".

Respecto a jugar con Djokovic de nuevo tras su último partido en Roland Garros, Nadal, sinceramente, no lo ve necesario: "Ya hemos jugado las suficientes veces, no necesitamos jugar de nuevo. Siempre ha sido un gran reto. Ha sido un gran rival y un jugador que siempre me ha llevado al nivel más alto, hasta el límite. Creo que es una sensación que compartimos con Novak y con Roger, que nos hemos llevado mutuamente a otro nivel. Los tres hemos ido mejorando para ser capaz de competir con el otro y poder tener éxito. Claro que he disfrutado de esa rivalidad. Lo bonito del deporte es intentar ser mejor cada día. Tener grandes oponentes delante te hace tener una mejor perspectiva de cómo tienes que hacerlo".

Sobre el torneo en sí, a Nadal le apetece volver a las pistas tras los Juegos y antes de la Copa Davis, su última cita: "Hace mucho que no he jugado un partido. Estar aquí con los compañeros de vestuario y algunos de los mejores jugadores del mundo es algo que me motiva y ya tengo ganas de debutar".