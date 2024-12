El tenis en pie de guerra: Djokovic, el último en estallar por los casos de dopaje

Ni mucho menos es un gran ejemplo para el mundo del tenis. De hecho es todo lo contrario. Pero Nick Kyrgios se ha propuesto liderar las quejas acerca de los últimos casos de dopaje en el mundo del tenis que han salido a la luz y que han destapados sendos positivos del número 1 del mundo ATP, Jannik Sinner, y la número 2 de la WTA, Iga Swiatek.

Tanto Sinner como Swiatek han dado positivo en este 2024 y los castigos a los que se han enfrentado parecen de chiste en comparación con otros casos anteriores o que a día de hoy se siguen investigando respecto a otros jugadores. Kyrgios, que tiene previsto volver a las pistas en 2025, ha estallado ante los medios y ha dado su punto de vista que en este caso es seguido por la mayoría.

"Que dos número uno del mundo sean descubiertos por dopaje es repugnante para nuestro deporte. Da una imagen horrible. Sinner es increíble en la cancha, pero la justicia debería ser fundamental. La forma en que se han manejado estos casos de dopaje es atroz y pone en riesgo la credibilidad de nuestro deporte"

Hay que recordar que Sinner dio positivo en clostebol dos veces en marzo de 2024 y recibió pequeñas suspensiones por este hecho que no afectaron en gran medida a su carrera. De hecho se tardó mucho en saber lo que había ocurrido mientras el italiano competía con normalidad tras recibir el comunicado de su sanción.

Novak Djokovic, que jugará con Nick en la categoría de dobles en Brisbane, apoya a Kyrgios en la denuncia de estos hechos: "Creo que Nick tiene argumentos válidos en lo que respecta a la transparencia y coherencia de los protocolos y de las comparaciones caso por caso. Tenemos jugadores que esperan desde hace más de un año que sus casos sean resueltos".

Djokovic fue más allá y señaló a Sinner: "Jannik recibió la noticia de los positivos en abril y el anuncio no se hizo hasta agosto, justo antes del US Open. La ATP no ha explicado realmente en profundidad las razones por las que guardó este caso oculto del público".