Joao Fonseca, la joven joya brasileña que conquista el tenis mundial

Joao Fonseca, quien cumplirá 19 años el próximo 21 de agosto, ya es una de las promesas más destacadas del tenis mundial. El ‘gusanillo’ por el deporte no es algo sorprendente en su personalidad ya que proviene de una familia con pasión deportiva: su madre fue jugadora de voleibol y su hermano surfista. Aunque comenzó dando sus primeras patadas a un balón, una lesión cambió su rumbo y decidió comenzar en el tenis.

A los 11 años, Fonseca se unió a la academia de Guilherme Teixeira, quien sigue siendo el entrenador del joven. Desde su niñez su ídolo es Roger Federer: "Todo el mundo quería jugar como él", asegura el brasileño. Ahora es una de las caras visibles de la marca ON, en la que el suizo tiene acciones. Con un estilo valiente y sin presiones, apuesta por un juego directo y audaz, sin temor a equivocarse, siempre listo para intentarlo de nuevo en el siguiente punto.

El campeón invicto en las NextGen ATP Finals

En 2023, Fonseca alcanzó la cúspide de su categoría juvenil al ganar el US Open, consolidándose como el número uno mundial en la categoría junior. Pero su ambición no tiene límites: sueña con liderar la clasificación mundial de la ATP, como declaró tras su victoria en las NextGen ATP Finals de diciembre de 2024, donde se coronó campeón invicto. Esta magnífica actuación vino precedida por una serie de victorias en torneos Challenger que demostraron su madurez y su capacidad para competir en el más alto nivel.

Un debut histórico en el Open de Australia

Siguiendo la buena estela con la que terminó el año, Fonseca empezó con buen pie este 2025 y ya está dejando huella en Melbourne. En su debut en un Grand Slam, el Open de Australia, dejó con la boca abierta a todo el mundo al derrotar al top-10 Andrey Rublev, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en la historia en vencer a un top-10 en su estreno.

"Sabía que podía ganarle, pero no tenía ninguna presión", aseguró tras el partido ante el ruso. Además aseguró estar muy feliz "por la manera en la que he jugado hoy" y ya piensa en el siguiente partido. "Esa es la mentalidad de un campeón, simplemente intento centrarme en el siguiente duelo", concluyó el tenista. Esta victoria no solo lo consolidó como un futuro contendiente, sino que lo catapultó al puesto 112 del ranking ATP.

El siguiente desafío: el top-100

Con esta victoria, Fonseca tiene un próximo objetivo: entrar en el top-100. Su siguiente desafío será Lorenzo Sonego, el italiano número 55 del mundo. Si logra la victoria, podría consolidar su estatus como una de las estrellas emergentes del circuito. El mundo del tenis aguarda expectante porque Joao Fonseca no solo está escribiendo su historia, está comenzando una nueva era.