Novak Djokovic ha vuelto a ser noticia fuera de las canchas aunque en este caso si es un tema relacionado con el tenis. Se trata de su sorprendente propuesta para modernizar el mundo de la raqueta. Tras vencer al checo Tomas Machac en tres mangas (6-1, 6-4 y 6-4) y clasificar por decimoséptima vez a los octavos de final del Abierto de Australia, el serbio hizo hincapié en la necesidad de modernizar el tenis a los nuevos tiempos.

Djokovic pide incorporar espectáculos de entretenimiento durante los partidos, similar a lo que ocurre en eventos como la Super Bowl o en la NBA. "Quiero ver más entretenimiento. ¿Por qué no hacemos algo entre los sets, como la Super Bowl o la NBA, con bailarines y bailarinas? Nos podríamos relajar un poco más. Esto traería un elemento de diversión a lo que ha sido un deporte tradicional y conservador", declaró el serbio.

No quiere Nole que se pierda la esencia de la tradición, pero si considera que el tenis se esta quedado rezagado en comparación con otras disciplinas en cuanto a la evolución y adaptación a las nuevas demandas del público. "Debemos mantener la misma velocidad con la evolución de la sociedad", afirmó.

Djokovic considera muy positivas algunas innovaciones implementadas en las Finales Next Gen, como la posibilidad de que los espectadores ingresen al estadio en cualquier momento o el uso de cascos para la comunicación entre jugadores y entrenadores. Aunque admitió que ciertas modificaciones podrían no ser aptas para los torneos de máximo nivel, abrió la puerta al debate sobre posibles cambios. "Quizá no todo está listo para introducirse al más alto nivel, pero otras cosas se pueden debatir", agregó.

El serbio considera que en torneos como Wimbledon no son adecuados para las innovaciones ya que rompería la esencia por su estricto apego a la tradición, pero sí visualiza estos cambios en torneos en Estados Unidos. "Ustedes, los americanos, saben lo que es el entretenimiento".

La revolucionaria propuesta del tenista serbio se ha encontrado con respuestas de dos sectores muy diferenciados: los más moderados que no tocarían absolutamente nada porque podría poner en riesgo el valor tradicional del tenis y otros que consideran las demandas de Novak no solo positivas también necesarias para poder captar la atención del público más joven.