Paula Badosa no puede más y tendrá que dejar la raqueta en 2025

Lesiones continuas y un proceso de recuperación que no se acaba nunca. Paula Badosa debe parar y ella misma lo ha reconocido a través de sus redes sociales. La española dice adiós a 2025 para poder estar en condiciones de competir en 2026.

Así lo anunciaba:

Wishing @paulabadosa a speedy recovery and good health in these tough times She’s had a rough go of injuries and pauses the last 2-3 years. Hopefully she comes back stronger in 2026 🙏 pic.twitter.com/L6JSTRr4tq — TennisONE App (@TennisONEApp) September 30, 2025

Paula ha dado las gracias a su equipo y a la gente que trabaja en su día a día para poder salir del bucle: "No podría hacer esto sin las personas que siguen creyendo en mí. Su apoyo me sostiene cuando todo se vuelve pesado, y su fe me da valor cuando la duda aparece. No hay un sentimiento más grande que entrar a una cancha de tenis y verlos allí, respaldándome. Esa energía, ese amor. Es algo por lo que nunca podré agradecer lo suficiente".

Eso sí, Paula no se rinde jamás y anuncia que no habrá nada ni nadie que evite su regreso a las pistas: "No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando, y seguiré encontrando la manera de volver".

El mensaje de la española es claro: "Nos vemos en 2026".