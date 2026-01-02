Todavía no ha dado muchos pasos atrás en su discurso, pero Aryna Sabalenka empieza a arrepentirse de la pantomima de la 'batalla de los sexos'. Ahora, tras defender a ultranza su partido ante Nick Kyrgios, Sabalenka dice que cambiaría cosas.

"Creo que sin duda volvería a hacerlo. Me encantan las revanchas y no me gusta dejar las cosas como están. Creo que para el próximo partido plantearemos un formato diferente, porque antes del encuentro no me di cuenta de que yo también tenía que adaptarme y para mí fue un poco complicado", comentó la número 1 del mundo.

Hay que recordar que Sabalenka sabe perfectamente las diferencias entre el cuerpo masculino y femenino. Ella misma descartó poder jugar cinco sets en los Grand Slams: "Quizás soy de las más fuertes físicamente y me beneficiaría pero no estoy lista para jugarlos. Creo que es mucho para el cuerpo femenino".

Y también es contrario a la inclusión del deporte trans en el tenis femenino: "No tengo nada en contra de las personas trans, pero creo que tienen una ventaja enorme sobre las mujeres, por lo que no me parece justo que tengamos que enfrentarnos a oponentes que nacieron biológicamente como hombres".

El que sigue convencido de que todo fue para bien es Kyrgios. Es lógico ya que para él es uno de los grandes hitos de su carrera tras no lograr durante la misma ni Masters 1000 ni Grand Slams.

"Cualquiera de los dos podría haber ganado y no estoy bromeando. No creo que mucha gente se hubiera atrevido a estar en esta posición. Sobre todo en mi posición. Aryna estaba preparada para el reto", sentenció autoelegiándose a sí mismo.