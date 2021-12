La muerte de Verónica Forqué "resquebraja el tabú del suicidio"

El Mundo

"El carpetazo de la fiscalía de Suiza despeja el horizonte penal de don Juan Carlos I". La familia de Canet del Mar sigue protagonizando las opiniones tras la carta de ayer, un basta ya a la catalana. Dice El Mundo que "no hay en la misiva un ápice de resentimiento, tristeza, claudicación o revanchismo. Y hay dosis admirables de coraje cívico, serena determinación, confianza en las instituciones y voluntad de concordia. Sin pretender la fama en ningún momento, sin buscar el foco pero asumiéndolo como efecto colateral de su reclamación de ciudadanía en una región que ha hecho de la anomalía civil una costumbre, los padres del niño de Canet nos están brindando una incalculable lección. Y no tendrían que haberlo hecho. A nadie se le debería exigir la contrapartida de la disposición al heroísmo por el mero hecho de reivindicar lo que es suyo en un Estado de derecho". Y a nadie debería sorprender a estas alturas nada de lo que pase en una región en manos de unos fanáticos fascistas enloquecidos.

Arcadi Espada llama a la movilización ciudadana. "Los demócratas deben movilizarse por tierra, mar y aire contra el nacionalismo, su arbitrariedad y su siniestra y connatural tentación totalitaria. En los tribunales, en el parlamento y, por supuesto, en la calle. Contra los políticos que ignoran la ley, pero también contra aquellos de sus conciudadanos que, ellos sí, se movilizan sin ningún miramiento civil para apoyar un acto delictivo. En Cataluña no solo hay un problema entre el poder y una parte de los ciudadanos, sino que hay un problema entre sus ciudadanos. Este problema no se resolverá mientras solo una de las dos mitades se crea con la autoridad moral de increpar y de intimidar a la otra". No es por desanimarte, Arcadi, pero eso ya se intentó tras el 1-O y no sirvió para nada. Y ahora que el PSOE ha entregado el gobierno de la nación a los nazis difícil lo veo.

Casado, Almeida y Teodoro han pasado del acoso al maltrato a Ayuso. La han prohibido prácticamente salir a la calle. No pueden soportar que la gente le muestre su cariño, es superior a sus fuerzas. "Nuevo choque entre Génova y Ayuso por cancelarse las cenas de Navidad del PP". "La instrucción para no celebrar las cenas de Navidad es una recomendación que Génova lanzó el pasado viernes a las direcciones autonómicas, provinciales y locales como una medida de "precaución" ante el aumento de casos de Covid en plena sexta ola, dice Álvaro Carvajal.

Génova se ha creído que somos todos imbéciles Señores, al menos tengan la decencia de decir la verdad y no tomar a la gente por gilipollas. Y lo digo tanto por el trío maltratador como por los periodistas . "Ayuso tiene abierto un conflicto con Génova, tanto por las fechas del congreso como por su interés en asumir ese liderazgo". Pues no Álvaro, no, es Génova quien tiene abierto un conflicto con Ayuso por pura envidia. Y tiene pinta de acabar muy mal.

El Mundo está muy afectado por el suicidio de Verónica Forqué. "Verónica Forqué y la salud mental convertida en un show: "No hubo una buena valoración psicológica en MasterChef".

Dice Alberto Rey que " la hipótesis más plausible sea el suicidio, es que esa palabra antaño prohibida aparece ya en los primeros artículos sobre el tema. Ha tenido que darse un caso como el suyo para que el tabú empiece a resquebrajarse". En cuanto a la responsabilidad de TVE y la productora de MasterChef, "inocentes de buscar el espectáculo en los límites no son. Ni la productora por fomentarlo ni la cadena por tolerarlo (y pagarlo)".

"Si el suicidio de Verónica Forqué hubiese ocurrido tras un Supervivientes en el que la artista mostrase claros síntomas de depresión severa, nosotros, desde la comodidad de nuestro sofá, diríamos algo así como "qué desalmados son en Telecinco". Y ya está. Sin embargo, ahora decir "qué desalmados son en MasterChef" es en cierto modo llamarnos desalmados a nosotros mismos. Porque MasterChef es TVE y TVE somos todos". Tampoco nadie obligó a Verónica a ir al programa, se supone que lo hacía de forma voluntaria.

El País

"Suiza cierra la causa sobre la donación saudí a Juan Carlos I". Fin de la historia. Editorializa El País, por fin, sobre el niño de Canet, que en este periódico es una niña.

"Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña". Este es uno de los tuits dirigidos a la familia de Canet de Mar , en la provincia de Barcelona, que ha pedido recibir el 25% de la docencia de su hija de 5 años en castellano . El consejero de Educación, Josep Gonzàlez i Cambray, no lo ha considerado digno de comentario . Tampoco ha creído oportuno condenar otro tuit de un compañero de lista de Junts per Catalunya, y portavoz de Mossos per la Independència, en el que anima a que salgan los alumnos de clase cuando la lengua sea el castellano para dejar sola a la niña y, cabe suponer, que aprenda la lección".

Pero para el periódico de Sánchez, "e l episodio no revela un conflicto con la lengua en Cataluña", qué va, qué conflicto con la lengua ni qué niño muerto. De hecho en la manifa de las hordas nazis contra el niño nadie hablaba de la lengua ni había un solo cartel que aludiera al inexistente conflicto.

"El silencio del consejero sobre los tuits contrasta con el respaldo que ha mostrado a la dirección de la escuela y a la movilización en favor de la inmersión lingüística, sin que haya encontrado el momento para interesarse por la familia acosada". La movilización fue para intimidar a la familia, que inmersión ni qué leches.

"La asistencia el viernes en Canet de Mar a la manifestación en defensa de la lengua, alentada por el propio consejero, estuvo cifrada entre 300 y 500 personas en un pueblo de 15.000 habitantes. Esa puede ser la mejor expresión de la vergüenza de una mayoría de catalanes ante el sectarismo deshumanizado de algunos usos políticos". Los de los socios de Sánchez.

ABC

"Suiza descarta que don Juan Carlos cobrara comisiones por el AVE a la Meca". "Génova justifica la suspensión de las cenas de Navidad del PP frente a la crítica abierta de Ayuso". Al menos, Mariano Calleja no intentan engañar al personal.

"El PP de Madrid -Génova, querrá decir- tenía planeado suspender la cena desde hace semanas. Es un acto en el que podían juntarse fácilmente unas mil personas, y al que asistirían tanto Casado como Ayuso. Una buena oportunidad para lanzar un mensaje de unidad...o todo lo contrario. En todo caso, sería otro motivo para que Ayuso exhibiera en su partido el apoyo abrumador que tiene en las bases". "Ayuso tampoco podrá asistir a la cena del PP de Álava el próximo viernes, que ya tenía agendada desde hacía tiempo, como comentó a los periodistas. Era otra ocasión para que todo el mundo viera que el apoyo a Ayuso trasciende los límites de Madrid". Génova quiere a Ayuso atada a la cama con la pata quebrá. Y vaya decepción con el mosquita muerta de Almeida.

Isabel San Sebastián habla de los niños víctimas de Sánchez. El de Canet "trasciende los límites de la política para adentrarse en los del fanatismo. Es una mezcla hedionda de supremacismo identitario, ‘apartheid’ lingüístico, odio, violencia y ausencia total de humanidad". "La catadura moral putrefacta que sirvió de base al nazismo para justificar el exterminio de judíos, gitanos, personas con discapacidad y demás colectivos molestos para el demencial proyecto eugenésico puesto en marcha por el Führer. En el caso de los ‘nazionalistas’ de ERC y sus acólitos de las CUP" con el tema de la lengua.

"Son exaltados, irracionales dispuestos a perseguir con saña a un chiquillo indefenso para convertirlo en ejemplo de lo que le espera a cualquiera que ose amenazar su modelo. Y todo ello ante la mirada indiferente del presidente del Ejecutivo, que asiste impávido al linchamiento de ese crío en aras de no incomodar a quienes sustentan su poltrona. ¡Asco infinito!". El PSOE no puede caer más bajo. Sustentado por nazis y terroristas.

"El otro triste protagonista de este grito de indignación es el hijo de Juana Rivas". "Esa heroína del feminismo oficial, transformada en bandera a pesar de su conducta criminal, encubrió y sigue encubriendo al agresor de su propio hijo. ¿Cabe actuación más abyecta? ¿Alguien se imagina la condena penal y social que habría recaído sobre un hombre capaz de semejante infamia? A Juana Rivas, en cambio, el Gobierno la indultó a sabiendas de estos hechos. ¡Infinito asco y vergüenza!".

La Razón

"PP y Vox apoyan el regreso de Juan Carlos I". Abel Hernández también habla del niño de Canet. "Enfrentarse al poder nacionalista en Cataluña, socio imprescindible del Gobierno español, parece una temeridad. Pero el niño de Canet de Mar lleva todas las de ganar. Porque tiene razón", dice el muy ingenuo. "Su valeroso desafío al poder dominante está despertando en esta Comunidad las conciencias acobardadas, que llevan tiempo sometiéndose al dictado nacionalista para no meterse en líos". ¿Sí? Pues no se ha visto al pueblo convocando una manifestación de apoyo al niño.

"O se está con ese niño o se está con sus acosadores. Es preciso elegir. No vale todo para sostenerse en el poder. Los padres de la criatura piden vencer de una vez la espiral del silencio. Que los socialistas se apliquen el cuento". Sánchez ya ha dado suficientes muestras de que para él sí vale todo para sostenerse en el poder. El espíritu navideño se ha adueñado de los columnistas con el caso de este crío. Gana quien tiene el poder, y el poder lo tiene Sánchez y sus socios nazionalistas.