Chistes en El Mundo por la alusión de Zelenski a Porcelanosa: que "el FBI se incaute a Isabel Preysler"

El Mundo

"Estamos como en Guernica en 1937". Lo vieron luego en el documento, porque lo que por la traductora que contrató Batet no nos enteramos de nada. Qué desastre. "La ucraniana Svitlana lleva 20 años residiendo en España, 15 de ellos trabajando como intérprete. Ayer se enfrentó a su encargo más importante: 'He traducido bastante pero no a esta altura'". No, ya se notó. Pero nada de lo que yo diga puede superar a la brillante columna de mi compañero Carmelo Jordá.

Dice el editorial que "más allá de las diferencias históricas cobró sentido que Zelenski recordara el bombardeo por aviones nazis de la Legión Cóndor en la villa vasca. Y a nadie se le escapa que con esta referencia el dirigente ucraniano interpelaba a una izquierda radical que, aun formando parte del Gobierno, sigue instalada en una cobarde equidistancia entre el agresor ruso y sus víctimas". Me temo, Rosell, que te equivocas. Sí que ha habido gente que no vio esa interpelación a la izquierda radical precisamente. Más bien todo lo contrario.

Y no hay equidistancia. Esto es la agresión de un país a otro, o estás con las víctimas o con los asesinos, no hay matices que valgan. El ministro Alberto Garzón y otros comunistas que están en el Gobierno de España están con los criminales y justifican las matanzas.

"El secretario de Estado Enrique Santiago y diputados del BNG y la CUP boicotean a Zelenski". "Tras su intervención ante el hemiciclo, han sido cuatro los parlamentarios que, aunque sí en pie, no han aplaudido a Zelenski: Enrique Santiago, miembro de Unidas Podemos y secretario de Estado de Agenda 2030; Albert Botran y Mireia Vehí, de la CUP, y el diputado del BNG, Néstor Rego". Sánchez ya está tardando en echar a Garzón y a Santiago del Gobierno o será cómplice de Putin.

Dice Federico Jiménez Losantos que "para ayudar a Ucrania debemos hacer con los partidos totalitarios en España lo mismo que en Alemania: ilegalizarlos. Ayer IU, la CUP y bandas asociadas condenaron a Putin, pero también a Zelenski, dizque por prohibir partidos políticos. ¡Y ellos quieren prohibir a Vox! Dejar actuar a partidos prorrusos en la retaguardia mientras Putin bombardea hospitales, viola y mata a civiles desarmados sería una estupidez criminal". Y hablar de democracia en medio de esta agresión sangrienta es para hacérselo mirar.

A Federico no le gustó la alusión a Guernica. "Zelenski hizo ayer una cita tonta sobre Guernica, pero sabe de España y nuestra guerra lo que se cuenta en la Europa del Este: la versión de Stalin. Antes, la aviación republicana había bombardeado Cabra, con más víctimas. Pero ¿le vamos a exigir a Zelenski más que a un alumno de la ESO?".

"Informemos al hermano ucraniano: la masacre de Bucha, cerca de Kiev, recuerda a la de Paracuellos, cerca de Madrid, en 1936. Pero aquí no se mató a cientos sino a miles de seres indefensos, sacados de su casa, como ahora en Ucrania, por la fabulada II República. No llevaban las manos atadas a la espalda con una tira blanca, sino con un cordel que unía por los pulgares, de dos en dos, a padres e hijos, abuelos y nietos. Desde 1917, hay que informarse. Para ayudar a Ucrania, también". ¿Ves Rosell? A Federico se le escapa la interpelación de Zelenski a la izquierda radical. De todas formas, con esa traducción cualquier cosa puede ser.

Y Ricardo Colmenero se parte de risa con la referencia a Porcelanosa. "Desde que se acabaron las bromas, a Zelenski le ha tocado gestionar la infamia, que va desde la matanza de Bucha a la necesidad de la Unión Europea de comprarle a Putin las balas, y no es broma. Sobre este asunto es verdad que Zelenski iba a mandar un mensaje específico a España, como advertían los analistas, y le sacó los colores a tres empresas españolas, una de ellas de revestimientos, a riesgo de que el FBI se incaute a Isabel Preysler". Qué risa, tía Felisa. Se ve que Colmenero no tiene ninguna empresa. El vicepresidente de Porcelanosa, Silvestre Segarra, ha desmentido rotundamente la acusación de Zelenski en esRadio.

El País

"Zelenski lleva al Congreso la memoria de Guernica". "Al igual que había hecho en sus intervenciones ante otros parlamentos, como el alemán, no olvidó dejar su nota crítica. Tras reconocer —y agradecerlo también— que la mayoría del centenar de empresas españolas que operaban en Rusia hayan interrumpido sus contactos comerciales, quiso resaltar que no todas lo han hecho. Y no tuvo empacho en dar los nombres de tres: Porcelanosa, la fabricante de explosivos Maxam y algunos miembros de una asociación de compañías con intereses en aquel país, Sercobe. Porcelanosa publicó poco después una nota en la que asegura que ya ha interrumpido toda esa relación comercial".

"Cuando su rostro apareció en la pantalla, el hemiciclo se puso en pie y lo acogió con un largo aplauso. Solo los dos diputados de la CUP, aunque también levantados y en señal de respeto, evitaron sumarse a la ovación. Los de EH Bildu sí lo hicieron, aunque tibiamente". A Xosé Hermida se le olvida que tampoco lo hizo el miembro del Gobierno Enrique Santiago. Un despiste del afamado periodista, fijo.

El editorial disfruta con la mención a Guernica. También se le escapa la interpelación a la izquierda radical. "La localidad vasca padeció un bombardeo masivo de población civil inerme por parte de la aviación extranjera (alemana e italiana) aliada de Franco". En España es imposible no pisar callos, pero hay hechos históricos más parecidos a la guerra de Ucrania que la guerra civil. La invasión napoleónica y los fusilamientos del 2 de mayo, por ejemplo.

ABC

"Zelenski pide a España que no tenga miedo a Putin y envíe más armas". "Zelenski compara el bombardeo de Guernica con los ataques rusos a Ucrania". "La principal razón por la que pasó a la historia la masacre de Guernica, por encima de otros bombardeos contra la población, como el de Durango o el ocurrido en Cabra (Córdoba) el 7 de noviembre de 1938 por parte de la aviación republicana, está en el enorme eco propagandístico que causó el ataque", explica César Cervera. Pero es que además una invasión por parte de un país extranjero no tiene nada que ver con una guerra civil.

José María Carrascal hace alusión al apoyo de la extrema izquierda española al criminal. "Del homenaje de nuestras cámaras legislativas a Zelenski, destacaría la actitud displicente de Pablo Echenique. Creí que Podemos defendía a las víctimas". Carrascal, que ya tienes unos añitos. Podemos defiende a las víctimas que le conviene. No defiende a la niña violada por el exmarido de Oltra ni a las víctimas de Putin porque es de su cuerda. No hay más. La vergüenza para España es que están en el Gobierno.

Hughes dice que "no pudo extrañar tampoco que Sánchez siguiera la linde de Zelenski y hablara de aquellas décadas sin libertad del pueblo español… La gran agresión extranjera que recordamos los españoles vivos fue la matanza de Atocha, pero sería iluso esperar que alguien del PSOE la mencionara". "Sánchez advirtió indicios de 'genocidio' en la matanza de Bucha, y viendo los cuerpos ejecutados, lo familiar de esa terrible estampa, y teniendo en cuenta el número de asesinados, alguien podría deducir siguiendo su criterio que también hubo genocidio de españoles en el País Vasco". Ya, pero lo perpetraron los padres políticos de sus ahora socios.

A Ignacio Camacho le gustó Sánchez. "En presencia —telemática— de Zelenski hasta Sánchez supo contener su pulsión narcisista". "Por una vez, por una maldita vez, se comportó como el presidente del Gobierno que merecemos y no pasa nada por reconocer que hizo el discurso correcto". Parece que a Ignacio se le pasó por alto que Sánchez comparó a los ucranianos masacrados con "el empeño de los españoles" en recobrar la libertad durante la dictadura. Tal fue el empeño que el caudillo murió tranquilamente en su cama a los 82 años tras 40 años de dictadura.

La Razón

"Zelenski compara la devastación con el bombardeo de Guernica". "Zelenski realizó una clara, contundente y desgarradora intervención ante el Congreso de los Diputados. Las referencias que ha hecho estos días, en los diferentes parlamentos, al Muro de Berlín, los valores de 'libertad, igualdad y fraternidad', a Pearl Harbour, al nazismo, Gernika… deberían movilizar a la UE, la OTAN y Estados Unidos. Es la llamada desesperada de un líder que sufre la destrucción de su país y el asesinato masivo de su población", dice Marhuenda. "La única forma de doblegar a Putin y sus aliados es paralizar las relaciones comerciales y cortar el suministro de gas".

Juan Ramón Lucas alude a nuestros queridos comunistas. "Aplauden a Zelensky con entusiasmo de conversos los parlamentarios de Podemos que decían que armar a su gente era contribuir a la escalada de la guerra". "Y es buena cosa que suavicen su imberbe ignorancia aunque solo sea por la evidencia de que sólo la entrega de armas y el apoyo de inteligencia internacional a la resistencia ucraniana permiten que haya esperanza en un futuro diálogo de paz". Se dejaron llevar por la emoción del momento, y no todos. Se les pasará en breve.