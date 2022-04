Un alto cargo de Oltra sobre el relato de la menor abusada por su marido: "Nos transmiten que no hay veracidad"

Libertad Digital publica el vídeo de la declaración como imputado del jefe de sección del Menor de la Consejería de Igualdad valenciana, Francisco Soriano, ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos. La causa se inició tras la querella presentada por la asociación GOBIERNA-TE, en la que posteriormente Vox se personaba como acusación popular.

La comparecencia se producía el pasado 3 de marzo en el marco de la causa sobre el encubrimiento de los abusos sexuales del marido de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra a una menor tutelada de 14 años. Dicho testimonio muestra cómo la Consejería de Oltra cuestionó "la veracidad" del relato de la víctima para desacreditarlo.

Al final de la comparecencia que publica LD, Francisco Soriano es preguntado por su propio letrado. "¿La información que le trasladan es que no resultaba veraz la información que había proporcionado la menor?". Soriano contesta: "Eso es. Ése es el tema siempre que gravita en las informaciones que a mí me transmiten que no hay veracidad. Nosotros nos ponemos inmediatamente, nos creemos lo que dice la menor y nos ponemos a averiguar qué ha pasado. Pero de las informaciones de todas las fuentes a las que se acude no hay respuestas que nos indiquen que lo que está diciendo esta menor corresponde con la veracidad".

"¿Si a usted le hubiera trasladado la técnico esa recomendación de derivarla a Espill (Instituto externo especializado en informes psicológicos), usted lo hubiera hecho?", insiste su defensa. Soriano afirma: "Como se hizo, en el momento en que el técnico propone derivar a Espill qué problema hay para derivarlo a Espill. Una vez que ya está verificado con los indicios, es lo lógico. No se derivó a Espill porque según los análisis que se habían hecho, no había indicios, lo dicen ellos".

"¿Se le realiza cierto seguimiento a la menor para ver cómo evoluciona y tiene la técnico instrucciones expresas de hacer un seguimiento a todo ello?", plantea el letrado. El alto cargo de Oltra asegura: "Totalmente. Por eso, se programan las reuniones con el comité para tratar de esclarecer más los contenidos de las manifestaciones de esta menor que había hecho en el comité. Tratar de clarificar si lo que decía era creíble o no".

"Participan las conclusiones de ese informe y de esa reunión donde se ven todas esas dudas y esas dificultades de que el relato no tiene ningún indicio", concluye Soriano.

Recordamos que Oltra es una de las políticas más significadas con el 8-M y que más criticó la primera condena sobre ‘la manada’ de Pamplona, apoyando el movimiento ‘hermana yo sí te creo’ y las protestas que se organizaron por toda España.

En este contexto, Oltra llegó a asegurar en 2018 que "el miedo en una situación así cualquiera se lo puede imaginar si tiene un poco de empatía y se pone en el lugar de una chica de 18 años a la que cinco tíos cogen en un portal y violan repetidamente. "La sociedad no está dispuesta a que las agresiones y la violencia sobre las mujeres no tengan la contestación contundente del conjunto de la sociedad de condena y de censura", añadía entonces.

El TSJ confirmó la condena al marido de Oltra

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratificaba en septiembre la condena de cinco años de prisión al marido de Mónica Oltra, Luis Ramírez, por abusos sexuales a la menor tutelada de 14 años que residía en el centro donde trabajaba como educador social. El TSJ mantenía así la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia, que celebró dos juicios contra el educador para incluir nuevos informes periciales, entre ellos "un singular expediente o peculiar instrucción paralela", en palabras de los magistrados, realizada por la Consejería de Igualdad de Oltra.

El TSJ desmontó todas las argumentaciones del condenado y recordaba en su sentencia que entre los años 2016 y 2017, la víctima sufrió el "abuso sexual continuado" de Ramírez, que entre dos y diez veces acudió a la habitación donde ella era aislada por castigo. "Teniendo dificultad para conciliar el sueño por sus miedos, reclamaba la presencia del educador e incluso le pedía que le hiciera una masaje pues confiaba en el mismo, procediendo él a masajearle en la zona del cuello y la espalda. Una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación", relata la sentencia como hechos probados.