El juez del caso Oltra explota por el incumplimiento de la orden judicial que protegía a la menor: "¡Cómo es posible!"

El titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, explotó el pasado 3 de marzo durante la declaración como imputada de la actual directora territorial de la Consejería de Igualdad de Valencia, Carmen Fenollosa. La comparecencia se producía en el marco de la causa sobre el encubrimiento de los abusos sexuales del marido de Mónica Oltra a una menor tutelada de 14 años. Libertad Digital ha tenido acceso al vídeo de dicha declaración.

El alto cargo de Oltra en la Consejería de Igualdad valenciana aportó al instructor antes de su declaración varios escritos que demostraban que la propia Consejería tuvo conocimiento de un auto judicial del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia del 27 de julio de 2017 en el que se ordenaba como medida cautelar el alejamiento del marido de Oltra de la menor abusada sexualmente. A pesar del auto judicial, no se apartó al marido de Oltra de la menor y el 16 de agosto de ese año, tres semanas después, se decidía trasladar a la menor a otro centro.

Durante la comparecencia el enfado y la indignación del juez es visible con la investigada por sus contradicciones y no logra entender cómo se desobedeció durante días una orden judicial para alejar a un agresor sexual de su víctima.

"A pesar de que me ha sido negada en esta sede la existencia de este documento consta que el auto dictado por este Juzgado el 28 de julio tuvo entrada en la Consejería y en la Dirección Territorial el mismo 28 de julio y existen dos registros de entrada. Por tanto, en la Consejería y en la Dirección Territorial se conocía la existencia del procedimiento judicial desde el día 28 de julio cuando efectivamente se dictó el auto", afirma el juez.

"Le pregunto acerca de ¿cómo es posible que si dispone usted de este documento en el que consta que el auto de 28 de julio tuvo entrada en las Dirección Territorial el 28 de julio me diga usted en el día de hoy que ese fax no fue entregado en la Consejería si usted misma la aporta?", añade. La imputada apenas balbucea una respuesta ante dicha contradicción.

"¿Cómo es posible que el fax no figura remitido y disponga la Consejería con un sello de entrada del 28 de julio del auto de medidas cautelares impuestas al señor educador Luis Ramírez?", insiste al juez ante una Carmen Fenollosa que no sabe qué contestar. La indignación del magistrado Vicente Ríos aumenta cuando pregunta a la directora territorial por qué no se protegió a la menor tutelada.

"¿Cómo es posible que la señora Oltra manifieste que no tiene conocimiento de los hechos hasta el día 4 de agosto, cuando el día 28 de julio ya tenía entrada en la Dirección Territorial una resolución como ésta? Me interesa saber qué medidas se adoptan en protección de la menor. ¿Llega una resolución judicial en la que se imponen medidas cautelares a un señor que es un educador de un centro concertado con Generalidad y no se hace nada?", añade.

El interrogatorio continúa y el instructor se centra en preguntar a Carmen Fenollosa sobre quién dio la orden de iniciar el expediente parajudicial con el objetivo de encubrir los abusos sexuales y desacreditar la denuncia de la víctima asegurando que padecía problemas mentales. Recordamos que cuando existe una investigación penal en curso cualquier actuación administrativa debe cesar de inmediato. La propia Oltra reconoció públicamente haber dado la orden de iniciar dicho expediente parajudicial y posteriormente, lo negaba.

"¿Ante una proposición de esa naturaleza, nadie en la Consejería es capaz de decirle a la señora consejera que ya existían unas diligencias de investigación penal o cuando menos unas diligencias de investigación penal en Fiscalía? ¿Cómo es posible que nadie en la Consejería la advierta de eso?", se pregunta el instructor ante una imputada que sigue sin contestar.

Oltra más cerca de la imputación

Precisamente, el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, solicitaba al TSJ de Valencia el pasado viernes la imputación de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años. La causa se inició tras la querella presentada por la asociación GOBIERNA-TE, en la que posteriormente Vox se personaba como acusación popular.

En el auto de exposición razonada remitido al TSJV, el instructor afirmaba que "la presente resolución se dicta por cuanto que este magistrado juez estima que existen indicios racionales y sólidos de la participación de la Honorable Señora Dª. MÓNICA OLTRA JARQUE, vicepresidenta del Consejo de la Generalidad Valenciana y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad en los hechos objeto de las presentes Diligencias Previas". Ahora, el TSJ de Valencia deberá adoptar una decisión sobre la imputación o no de Oltra.