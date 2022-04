Mónica Oltra fue avisada de los abusos a la menor seis meses antes de lo que ella dice

Isabel Domingo Martín, directora del centro de menores donde estaba interna la menor abusada por el entonces marido de Mónica Oltra, aseguró durante su declaración en el juzgado de Valencia que alertó en varios informes redactados seis meses antes de que la Justicia alejara a la menor del entonces pareja de Oltra: "La familia está horrorizada con las cosas que Mayte (la menor) les ha contado".

Dichos informes se escribieron fueron enviados en febrero de 2017 a la Vicepresidencia y Consejería de Oltra, tal y como cuenta okdiario. La consejera de Igualdad y Política Inclusiva declaró que conoció los hechos de manera extraoficial en agosto de ese año, cuando llegó una orden de alejamiento a la casa que compartía entonces con Luis Ramírez Icardi, educador en el centro que tutelaba a la menor abusada y condenado luego a cinco años de cárcel.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia continúa investigando si existe la posible comisión de algún delito en la Consejería por parte de Mónica Oltra a quien, de momento, ya han pedido su imputación por encubrir los abusos sexuales de su marido a la menor.

La directora del centro de menores investigada relató durante su declaración su dinámica a la hora de emitir informes y las fechas de cuándo lo hizo por lo que que queda acreditado que el primero fue redactado el 27 de febrero de 2017 y luego sufrió añadidos el 8 y 10 de marzo.

En un momento de su declaración, el juez pregunta a Isabel Domingo por algo escrito en el primer informe: "El día 20 de febrero de 2017 usted mantiene una serie de comunicaciones con la señora Escriche -trabajadora social del Comité Antisida- (…). Hace usted referencia a que es informada de que Mayte ha ido con el novio a visitarles y que la familia (del novio) ha hecho una solicitud de acogimiento de la menor, entonces en Conselleria (…) añade usted una cosa que me parece oportuno preguntarle y es que, apunta, que la familia está horrorizada con las cosas que Mayte les ha contado. Y pregunto si puede ser más precisa acerca de qué era aquello de que la familia estaba horrorizada".

Ante la insistencia del juez para que aclare esa frase, la investigada asegura que "no me comenta, que la familia le dice simplemente que está horrorizada y sí me dice después que sepas que Mayte no va (al centro) porque hay un problema con un educador".

El juez incidió de nuevo en esta misma línea y vuelve a preguntar a la directora del centro que "en la segunda comunicación telefónica de ese día, ahí es cuando sí que le comunican que existe un problema con un educador del centro, ¿es correcto? También le dicen que le ha visto el psicólogo del Comité y la ha valorado…". Entonces Isabel Domingo tuvo que reconocer que "después de la discusión fuerte, (Escriche) me llama y me dice para que sepas por qué no quiere volver (la menor)" y sentencia: "Es por esto (los abusos)".