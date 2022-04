Los trajines con la bici plegable y el maletero del coche oficial de un concejal de Colau

Los "comunes" de Ada Colau tomaron el poder en el Ayuntamiento de Barcelona enarbolando toda clase de consignas en contra de la propiedad privada, incluida la de vehículos a motor. Las primeras semanas hasta se dejaban ver por el Metro, pero esa "rutina" acabó pronto. De estar en contra del uso del coche particular pasaron a hacer un uso intensivo del parque móvil municipal, lo que no impidió que mantuvieran sus mantras, especialmente los relativos al ecologismo.

Relacionado Los altos cargos de Colau dan por perdido el Ayuntamiento y se presentan a las oposiciones municipales

El concejal Eloi Badia es el titular del área de Emergencia Climática y Transición Ecológica en el equipo de gobierno de Colau y se jacta de ir y volver del Ayuntamiento en bicicleta. Sin embargo, ha sido denunciado por el jefe de prensa de Elsa Artadi (presidenta del grupo municipal de JxCat) por utilizar el coche oficial pero simular que se desplaza en bicicleta. Así, Òscar Martínez emitió un mensaje de Twitter en el que afirmaba: "Un concejal comunero y chupi-guay de Barcelona se hace llevar en coche oficial a un acto ciudadano en el barrio del que es concejal ejecutivo. Para dos calles antes y saca del maletero la bici plegable, y así llega pedaleando, que no se diga. Y así todo... en la ciudad de los farsantes".

Un regidor comuner i xupi-guai de Barcelona es fa portar en cotxe oficial a un acte ciutadà al barri on fa de regidor executiu. Para dos carrers abans i treu del maleter la bici plegable, i així arriba tot pedalant, que no sigui dit...

I així tot..., a la ciutat dels farsants. — Òscar Martínez (@omartinezbcn) April 8, 2022

La denuncia corrió como la pólvora por las redes sociales y forzó una especie de explicación por parte de Badia: "Desde que soy concejal voy vuelvo a casa del Ayuntamiento en bici. A veces, para los desplazamientos durante el día utilizo coche, como el resto de los concejales: depende de dónde esté y dónde tenga que ir. En estos casos subo la bicicleta para poder volver a casa pedaleando. ¡Misterio resuelto!".

Des de que sóc regidor vaig i torno de casa a l'Ajuntament amb bici. De vegades pels desplaçaments durant el dia faig servir cotxe, com la resta de regidors: depen d'on sigui i on hagi d'anar. En aquests casos hi pujo la bici per poder tornar a casa pedalant. Misteri ressolt!🚴‍♀️ — Eloi Badia Casas (@eloibadia) April 9, 2022

Lo que no explicaba Badia era el detalle de desencochar dos calles antes del lugar donde se iba a celebrar el acto, que consistía en la presentación del cartel de las fiestas del distrito de Gràcia, que él mismo dirige. Y Martínez no tardaba en responder en estos términos: "El señor concejal, a pesar de que yo no había dicho ningún nombre, ha tenido la necesidad de levantar el dedo y dar una explicación. Siempre tienen una. Sin embargo, no le acepto 'leccioncitas' de bicicleta y 'bicing' porque también soy usuario diario. De lo que no sé nada es de coche oficial".

El senyor regidor, tot i que jo no havia dit cap nom, ha tingut la necessitat d'aixecar el dit i donar la seva explicació. Sempre en tenen una.

No li accepto, però, les lliçonetes de bicicleta i bicing, perquè també en sóc usuari diari.

Del que no en sé gens és de cotxe oficial. https://t.co/SLdQPGzz0U — Òscar Martínez (@omartinezbcn) April 9, 2022

En su defensa, Badia llega a mostrar una captura de imagen de su ficha en el 'bicing' (el servicio municipal de bicicletas) que probaría que en los dos últimos años ha realizado 806 desplazamientos por este procedimiento sumando unas doscientas horas de uso.

Últims dos anys: 806 desplaçaments i més de 200h de bicing. Barcelona té una bona xarxa de carril bici. T’animo a sumar-t’hi i i combatre l'emergència climàtica activament! pic.twitter.com/7l0BeNQgIp — Eloi Badia Casas (@eloibadia) April 9, 2022

El concejal fue noticia semanas atrás por haberse apuntado a la bolsa de trabajo municipal para optar a una plaza de funcionario en el Ayuntamiento, de cuyo equipo de gobierno forma parte. Cabe decir en su descargo que en el último instante renunció a presentarse.