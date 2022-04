La llegada de Pedro Sánchez y sus socios al Gobierno ha permitido que en las distintas instituciones del Estado se llegue a unos límites como en la historia de la democracia en España no se habían visto. La última de la larga lista de tensiones entre el Gobierno y las instituciones estatales ha sido el uso de la presidencia de las Cortes por parte de Sánchez para cambiar las reglas del juego e incluir a ERC y Bildu en la Comisión de Secretos.

También se está viendo cómo los políticos, y especialmente los que están en el Gobierno, se han servido del CGPJ para sus intereses personales. En ese sentido la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha pedido en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que se cambie la Ley Orgánica por la que el PSOE acabó de facto con la división de poderes.

La presidenta de la APM ha recordado que desde 1985 se ha pedido por parte de su asociación que se modifique esa Ley Orgánica y ha recordado que se han valido de la "ingenuidad" de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 ya que se ha ido "de cabeza" hacia "todas las advertencias" que hizo. Ha recordado que "hemos llegado a un momento en el que después de más de 35 años de vigencia de esta Ley hemos visto que el ciudadano está identificando al poder judicial con el político, porque, por desgracia, el ciudadano no sabe que el CGPJ es una cosa y los jueces otra diferente".

"Desde el momento en el que el ciudadano no percibe que la Justicia es independiente deja de confiar en sus jueces. ¿A quién va a acudir para que resuelva sus conflictos? ¿Quién va a amparar al ciudadano?", se ha cuestionado la presidenta de la APM que advierte que "el ciudadano tiene que poder creer en sus jueces y no se puede dañar de este modo esta imagen del Poder Judicial porque esto daña a la democracia".

María Jesús del Barco ha alertado también de "la amenaza de rebajar la mayoría absoluta" para la elección del CGPJ. Cree que "las mayorías se ponen para algo, para que un sólo partido no haga lo que le dé la gana". Ha asegurado que "la democracia supone gobernar para todos y alcanzar consensos. Vamos a tener mucho cuidado. Hay que alertarse por estas cosas porque las normas y las reglas del juego hay que mantenerlas".

Acabar con las oposiciones

María Jesús del Barco también ha comentado cómo desde el poder político se ha cuestionado el sistema de elección de los jueces y la manera por la que se accede a esta profesión: las oposiciones. "Me da un poco de miedo pensar que lo que se quiera es dejar que pase el tiempo, que sean necesarias muchas plazas de juez, hacer una especie de leva y entren lo que algunos llaman jueces interinos", ha dicho Del Barco que ha indicado que "no existe la palabra jueces interinos, son jueces sustitutos". "Nosotros somos funcionarios", ha añadido.

La presidenta de la APM ha recordado que son "un poder del Estado". También ha alertado que "se quieren cargar el sistema de la oposición" y que es "lo único que garantiza la independencia del Poder Judicial y que quien entre a la carrera sea quien haya aprobado la oposición demostrando unos conocimientos".

El sistema de oposiciones permite que el que entre en la carrera judicial "sea independiente" y "que no dependa de quien le ha nombrado y no necesite el carnet de ningún partido político para ser juez". "Ser juez es ser independiente, y, sino, dedícate a otra cosa, como la política", ha apuntado. El acceso a la carrera judicial es "una oposición muy dura que algunos se quieren cargar porque el mérito y la capacidad en este país empieza a ser casi un insulto al resto de la ciudadanía. Es un ascensor social".

"No deja de sorprenderme que quienes cuestionan el sistema de oposiciones son siempre los que no las han preparado y si los has preparado resulta que eres conservador y que tus padres son millonarios. No responde a la realidad. Si yo hubiera sido la hija de Amancio Ortega no me hubiera pasado cuatro años de mi vida metida en una habitación estudiando" ha reflexionado.