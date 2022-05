La ministra de Defensa, Margarita Robles, amagó con abandonar el Gobierno de Pedro Sánchez si su secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, no era nombrada nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia CNI, tras el cese de Paz Esteban.

Tal y como avanzaba en exclusiva este martes LD, a primera hora de la mañana el Ejecutivo ya le había notificado a Esteban su destitución por el supuesto espionaje del 'caso Pegasus' y tras 39 años de trabajo en los servicios de inteligencia. Tras publicar este diario la noticia, se precipitaban los acontecimientos y el Gobierno anunciaba oficialmente su salida una hora y media después convocando una rueda de prensa.

Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por Libertad Digital aseguran que "el enfrentamiento entre Margarita Robles y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido durísimo para elegir al sustituto de Esteban". Recordamos que el favorito para sustituir a Esteban al frente del CNI era el general de Brigada de Artillería, Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional, el órgano de asesoramiento del presidente del Gobierno, que contaba con el apoyo de Sánchez, Bolaños y el jefe de Gabinete del presidente, Óscar López.

También sonaba la hasta ahora secretaria de Estado de Defensa de Robles, Esperanza Casteleiro, que ya fue secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Castaleiro era de la máxima confianza de Robles y representaba la continuidad de Paz Esteban en el CNI con un perfil "más técnico y solvente que Ballesteros". Finalmente, Robles imponía su criterio ante Bolaños.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "Robles en un momento del tenso enfrentamiento con Bolaños se ha plantado y ha amagado con abandonar el Gobierno si la elegida no era su candidata Casteleiro. Robles no ha evitado el cese de Esteban que solicitaban los indepedentistas catalanes, pero se ha enfrentado un poquito para nombrar a Casteleiro. Además, el Gobierno ha vuelto a incumplir el pacto no escrito de proponer por cortesía su candidato a dirigir al CNI a la oposición, al Partido Popular".

Este martes en rueda de prensa, Robles elogiaba a Esteban "por su entrega y sacrificio". "Una funcionaria ejemplar" y que "ha actuado siempre bajo la legalidad". Posteriormente, hacía un sorprendente juego de palabras respondiendo a un periodista: "Usted habla de destitución, yo le diría una sustitución".

Recordamos que el artículo 9 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia señala que "el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia será nombrado por Real Decreto a propuesta del Ministro de Defensa. El mandato será de cinco años, sin perjuicio de la facultad del Consejo de Ministros de proceder a su sustitución en cualquier momento".

Aún queda por aclarar si la destitución de Esteban se ha efectuado a petición de la propia ministra de Defensa. Robles realizó la semana pasada una defensa encendida de la propia directora del CNI. "No voy a aceptar ni como ciudadana demócrata ni como jurista ni como ministra que con frivolidad se hagan imputaciones al CNI que no puede defenderse", afirmó.

Enfado monumental en el CNI

Mientras tanto, "existe un enfado enorme en el CNI por el ataque que está sufriendo la institución por parte de los independentistas catalanes con la connivencia del Gobierno de Pedro Sánchez y la tibieza del Partido Popular". "Primero se atacó a todas aquellas personas relacionadas con la investigación del 1-O, luego se desmanteló el Tribunal de Cuentas, ahora van a por el CNI y después irán a por la Casa Real", denuncian.

Paz Esteban nació en Madrid en 1958 y es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1983 ingresó en el entonces denominado Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Después de asumir diversos cometidos en la institución, Esteban fue nombrada secretaria general del CNI en 2017. Tras el pase a la reserva en 2019 del anterior director, el general Félix Sanz Roldán, Esteban ocupó el cargo de directora de manera interina.