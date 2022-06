Begoña Gómez lanza su expansión profesional: también es gurú de "Transformación Social" en Punta Cana

En plena expansión profesional, Begoña Gómez está en República Dominicana donde tiene previsto participar como gran asesora en transformación social. El cartel lo ha compuesto el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y se celebra en este exótico destino desde ayer.

Begoña Gómez no cesa en su estrellato profesional. Y lo hace en pleno mandato de su marido, Pedro Sánchez. Ceapi no es cualquier foro. Se trata de uno de los mayores encuentros de relaciones empresariales y de negocio de Iberoamérica. Su consejo empresarial está formado por 190 presidentes de las mayores compañías y entrar en sus paneles significa acceder a todo un mundo de oportunidades de negocio.

Allí estarán el secretario general iberoamericano de SEGIB, Andrés Allamand, o la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan. Juan Bolívar Díaz, embajador de República Dominicana en España; Enrique V. Iglesias, presidente de honor de CEAPI; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo (con intervención grabada); Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; Valentín Diez Morodo, presidente de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE; o Felipe Vicini, presidente ejecutivo de INICIA, también figuran en una nutrida lista de personalidades. Y todos ellos compartirán cartel con la mujer del presidente español, que avanza, de este modo, en su expansión profesional.

Los demás hablaran de temas altamente relevantes como las inversiones en infraestructuras, los sistemas de suministro, el desafío demográfico, la innovación, la crisis energética o el turismo. Y Begoña Gómez se centrará en su fuerte: las "Transformación Social Competitiva", porque para algo se presenta como directora de la cátedra que le dio la Universidad Complutense

Su ficha de presentación, de hecho, omite un sólo detalle: el de que es la mujer del presidente del Gobierno de España. Begoña Gómez, de este modo, se presenta como "Licenciada en Marketing - MBA en Dirección de Empresas. CRM y gestión de datos. ESIC", pese a que su título no es oficial y, por lo tanto, no debería usar el calificativo de "licenciada".

Ella añade sus "más de 20 años de experiencia en Inmark Europa como directora en Consultoría Estratégica en proyectos del Tercer Sector e Impacto Social" y añade que es "Directora de Africa Center del IE Foundation. Impulsora de la innovación, liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de acción social en el continente africano". Y, por supuesto, incluye las distinciones concedidas por la Universidad Complutense: "Directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la Universidad Complutense de Madrid que integra dos titulos propios: Máster en Dirección en Captación de fondos para ONL con 10 ediciones y Máster en Transformación Social Competitiva: los ODS cómo estrategia a en la Escuela de gobierno de la UCM con 2 ediciones". Gómez da más pistas de su despegue profesional. Recoge en su ficha que es "socia de WAS - Women Action Sustainability y responsable del Grupo de Trabajo de Transformación Social Empresarial Socia - colaboradora de la Asociación Española de Fundraising. Impulsora del emprendimiento rural. Colaboradora de Fademur y El Hueco". Y, por si fuera poco, "conferenciante y colaboradora de prensa especializada".

Y es normal que alargue el currículum. Porque el resto de participantes en Punta Cana tienen mucho que ofrecer. Y es que, al margen de los directivos y personalidades citados, figuran otros cargos como Juana Barceló, presidenta de Barrick Gold Corporation; Jaime Gilinski, presidente de Gilinski Group; Omar González, presidente de Grupo Trinity; Fernando Quijano, presidente de La República (Colombia); María José Álvarez, presidenta de Grupo Eulen; Daniela Braga, fundadora y CEO de Defined.ai; Martin Umaran, co-founder de Globant (Argentina); Pierina Merino, fundadora y CEO de Flickplay; Úrsula O’Kuinghttons, directora de alianzas y comunicación en Web3 Foundation; Ivan Semenov, managing partner de Cryptomeria Capital; o Francisco Velázquez, presidente de Axon Partners Group.

Todo un elenco de personalidades entre los que Begoña Gómez impulsa su presencia de forma ya habitual.