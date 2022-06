El bloque conservador del TC impedirá al Gobierno la incorporación de sus dos magistrados sin los del CGPJ

El bloque conservador del Tribunal Constitucional impedirá al Gobierno de Pedro Sánchez la incorporación de sus dos magistrados propuestos si no se nombra a los otros dos magistrados que corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El 12 de junio expira el mandato de 4 de los 12 magistrados del Alto Tribunal. El Ejecutivo debe nombrar a dos y el CGPJ a otros dos. No obstante, el Gobierno de los jueces no puede realizar nombramientos en funciones tras la Ley impulsada por el PSOE y Podemos. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aseguraba este miércoles que el Gobierno podrá nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde por cuota aunque no se renueve el CGPJ.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el Gobierno tiene la potestad de nombrar a sus dos magistrados, pero luego el Pleno del TC debe dar el visto bueno a la idoneidad de los candidatos para que se incorporen. Sería un hecho sin precedentes y el Tribunal Constitucional se convertiría en el último dique de contención para que el Gobierno no logre incorporar sólo a dos de los cuatro magistrados pendientes de renovar. Seguramente el bloque conservador, todavía mayoritario en el tribunal, rechazaría los dos nombramientos propuestos por el Ejecutivo".

Las mismas fuentes consultadas por LD recuerdan que "la Constitución establece que el tribunal se renueva por tercios de cuatro magistrados. Concretamente, el artículo 159 señala que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres, siendo nombrados por el Rey cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial".

"En el caso de que la renovación del CGPJ y del TC no culminaran en esta legislatura, si el PP gana las próximas elecciones ya no podría nombrar a los dos magistrados que le corresponderían ya que los habría nombrado el PSOE, aunque no se hubieran incorporado al tribunal", añaden las mismas fuentes consultadas por este diario.

Cabe destacar que finaliza el mandato de tres magistrados conservadores: el actual presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. También finaliza el mandato del magistrado progresista, Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente del Alto Tribunal.

Recordamos que la renovación en el TC propiciará el cambio de mayorías en tribunal. Se pasaría de 7 magistrados conservadores y 5 magistrados progresistas a lo contrario, 5 conservadores y 7 progresistas, ya que el Gobierno elige a los dos que le corresponden y a uno de los dos del CGPJ. En este contexto, previsiblemente el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido sería elegido nuevo presidente.

Tres opciones para renovar el Constitucional

El Tribunal Constitucional a día de hoy sólo se podría renovar de tres formas. En primer lugar, con la renovación previa del CGPJ acordada por el PSOE y el PP. En segundo lugar, por una proposición de Ley que sería la forma más rápida de tramitar una modificación de la Ley impulsada por Ejecutivo que impide los nombramientos del CGPJ en funciones y que permitiera únicamente la designación de los magistrados del TC.

La última posibilidad pasaría por que el propio Constitucional resolviera el recurso presentado por PP y Vox contra la citada Ley de nombramientos impulsada por el Gobierno para anularla completamente y declararla inconstitucional.