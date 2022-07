Colau anima a los niños a "experimentar" y "disfrutar" del sexo tras proclamarse bisexual

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, trata de explotar propagandísticamente la semana del orgullo LGTBI y ha vuelto a protagonizar un vídeo en el que dice ser un "referente" sexual "para muchas niñas y niños que me paran por la calle". Colau, que ya había proclamado su bisexualidad en televisión, aprovechó una gala de RTVE para lanzar un mensaje a favor de la experimentación sexual en la edad infantil.

En la cuenta del ente público en Tik Tok, la red social preferida por los usuarios de menor edad, Colau afirma: "Me siento muy orgullosa de ser la primera mujer alcaldesa de Barcelona, de ser una mujer bisexual, de vivirlo con felicidad y con visibilidad y que eso pueda ser referente para muchas niñas y niños que me paran por la calle. Yo les diría que no tengan miedo, que no sientan vergüenza y que no pidan perdón por ser quienes son y sentir lo que sienten y que mucho menos pidan permiso, que sencillamente disfruten, experimenten y ya".

El Ayuntamiento de Barcelona organizó esta semana una fiesta del "orgullo" en la que la cantante y activista Samanta Hudson pidió el voto "para Colau y los partidos progresistas". En la fiesta, Colau llegó a subirse al escenario para bailar.

A mediados de su primer mandato, Colau acudió a un programa nocturno de Telecinco, Sálvame Deluxe para contar que durante su juventud había mantenido una relación con una mujer italiana.