Abascal advierte de las "bombas de relojería" que dejará Sánchez cuando se vaya

Ya terminado el debate sobre el estado de la nación con la aprobación de la ley de Memoria Democrática, el asalto al Tribunal Constitucional y las medidas económicas de Pedro Sánchez, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho en Es la Mañana de Federico que "lo que percibí fue la constatación de que Pedro Sánchez no tiene escrúpulos con tal de mantenerse en el poder, sus medidas no estaban encaminadas a paliar los efectos de la crisis en los más desfavorecidos, estaban encaminadas a la competencia interna en la izquierda, de ahí las caras de sorpresa en la bancada de la izquierda cuando Sánchez anunciaba sus medidas".

El líder de Vox ha recordado que los anuncios que hizo Sánchez eran los de Podemos por lo que "Yolanda Díaz no sonreía como suele hacer, se miraban entre las ministras y en la bancada de Podemos y había una gran incomodidad. Los españoles no le importan nada y se vio durante el debate que las empresas se hundieron arruinando a los españoles y accionistas".

Preguntado por la unidad que hubo en la oposición contra Sánchez y no entre ellos, Abascal ha asegurado que "no quiero engañar a los españoles, el hecho de que durante el debate no haya reproches entre PP y Vox sólo indica que hay una responsabilidad prioritaria que es echar a Pedro Sánchez, pero no sólo para relevarle sino para que haya una alternativa para una reconstrucción de España, en reconstrucción nacional, de defensa de las fronteras, contra las energías verdes a costa de las personas desfavorecidas".

Abascal ha dicho también que tenemos que saber "en qué medida estamos ante la demolición completa de toda la España sectaria que ha construido el sanchismo y el zapaterismo, a pesar de que Rajoy que estuvo en medio no derogó todo lo que tenía que haber hecho –sobre las leyes de Zapatero–". "Nuestra responsabilidad es decir si de verdad van a derogar la Ley de Memoria histórica", ha añadido.

El presidente de Vox ha recordado que "el PP de Rajoy no demolió" las leyes ideológicas de Zapatero y que desde su partido tienen "la responsabilidad" de "decirle al PP si también están de verdad dispuestos a una alternativa".

Abascal ha añadido que su "responsabilidad no es convencer por ahora a una parte de nuestros adversarios políticos sino a los españoles" y que "en función de los ingredientes y del peso de los ingredientes que voten los españoles" será "cuando tengamos la oportunidad de expulsar a Sánchez". Sin embargo, ha advertido del daño que ha hecho el sanchismo a las instituciones y de las "bombas de relojería" que va a dejar el actual Gobierno cuando deje "el poder". Un ejemplo de ese desgaste es el Tribunal Constitucional que va a "quedar minado" y será "una espada de Damocles" ante el próximo envite del separatismo.

El líder de Vox cree que para evitar este tipo de deriva "es esencial dar la palabra a los españoles y que no sean las élites políticas sobre distintas cuestiones que afectan a todos". Cree que muchos de esos cambios dependerán del tamaño del apoyo que tenga Vox en las próximas elecciones: "si es la primera fuerza aún se harán cambios más grandes".

Dar la palabra a los españoles

Un ejemplo sería poder decidir "en lo relativo a lo que pasa en España con los partidos separatistas". "¿En qué medida tienen que ser legales partidos que atentan contra la democracia y la Constitución?. Quizá sean los españoles los que tienen que decidirlo", ha añadido Abascal que se pregunta "¿a ver quién es capaz de oponerse a la mayoría del pueblo español?". "Estamos en un momento de una gravedad tan grande que habría que darle la palabra a los españoles" ha dicho Santiago Abascal que ha reiterado que "los partidos separatistas que quieren destruir la nación tienen que ser ilegales".

Abascal también ha dicho que le "preocupa" la "sensación de derrota y de desánimo" que hay entre los conservadores. Ha puesto de ejemplo una conversación que tuvo con "un magistrado del TC de la parte conservadora, quien llegó a decir que ha llegado el momento de aceptar el Estado compuesto". "Nosotros no vamos a estar a favor de eso. Vamos a estar absolutamente en contra", ha dicho el líder de Vox que "en esa tesitura algunos preferimos una república unitaria que una monarquía compuesta", ha apuntado.

"¿Hasta qué punto las élites conservadores y nacionales han interiorizado la derrota y están para salvar los muebles?", se ha preguntado Abasacal que ve "con una extraordinaria preocupación la deriva del Tribunal Constitucional".

"¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el PP?"

El presidente de Vox también ha hablado de la relación de su partido con el PP y ha comentado cómo "el PP reprocha a Vox que no tiene experiencia de gestión" y en este sentido ha indicado que él puede reprocharles a los populares que "cuando gobiernan con mayoría no derogan las leyes" de la izquierda.

Ha indicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cuente con Vox porque ellos están "dispuestos a derogarlas al día siguiente de las elecciones". "¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el PP?", se ha preguntado Santiago Abascal. "Creo que nuestros votantes lo saben y los del PP también. Los españoles tendrán que decidir si quieren un cambio pequeño o uno profundo y alterar la deriva política de los últimos 15 años", ha añadido.

"A nosotros lo que nos gustaría es derogar todas las leyes del zapaterismo y del sanchismo", ha apuntado Santiago Abascal y ha puesto de ejemplo "la Ley de Memoria Histórica" de Zapatero que "era también una ley injusta". En este sentido, ha comentado que en Castilla y León aún no se ha cumplido el pacto de investidura con el PP y que Vox ha actuado "con responsabilidad y prudencia y hemos tragado con una Ley de Concordia que alguien ha parado eso desde Madrid".

Sobre lo sucedido con Vox en Andalucía ha dicho que "no hemos convencido a los electores" y ha reconocido que "apostamos por un cambio más profundo y los electores preferían mantener el cambio que se había producido", con el Gobierno del PP. "No tengáis ninguna duda de que hemos una lectura de los resultados" y ver porqué "no hemos acertado", ha añadido.

Próximas elecciones

Abascal ha valorado las encuestas que dan al PP y Vox mayoría incluso por encima de los 200 escaños: "Yo estoy muy tranquilo con los resultados, no me olvido que después de la victoria de Ayuso Casado llegó a los 125 escaños".

Preguntado por los candidatos de Vox a las próximas elecciones municipales y autonómicas, Santiago Abascal ha pedido a sus afiliados "que no se pongan nerviosos porque Vox ha decidido sus candidatos poco antes de las elecciones y ha salido bien" y ha asegurado que "los candidatos los vamos a anunciar antes de final de año". Y también les ha emplazado a "que piensen más en los mensajes y en las ideas que vamos a aportar y no en el candidato".

Sobre la situación de Macarena Olona y la posibilidad de que sea ministra en un hipotético gobierno del PP con Vox, Abascal ha recordado que ya dijo que "Olona podía hacer una labor excelente en cualquier sitio a favor de Vox y a favor de España" por lo que "la tengo en mis oraciones igual que a todo el que está con nosotros y está dando lo mejor de sí mismo", pero ha dicho que "me parece un exceso decir quiénes van a ser los ministros, primero es llegar a la presidencia del Gobierno".