El Partido Popular denunció este miércoles el intento de la ministra de Justicia tratar de "interferir" en el Constitucional contra Isabel Díaz Ayuso después de que Pilar Llop asegurase públicamente que la presidenta de la Comunidad de Madrid iba a "tener que hacer muchas contorsiones" jurídicas para ganar el recurso que pretende presentar ante el TC contra el decreto energético del Gobierno.

Desde Génova consideran que este movimiento de Llop es tan solo "uno más" en su "postura excesivamente pasiva en la defensa del Estado de Derecho y preocupantemente activa en hacer oposición al PP".

Los populares quieren poner en evidencia "lo que está sucediendo con la titular de Justicia" porque consideran que "no está cumpliendo con su labor". "Se está convirtiendo una negacionaista del principio de legalidad", aseguró este miércoles el responsable jurídico de los populares Fernando de Rosa en una comparecencia en Génova en la que destacó que Llop "se niega a exigir el cumplimiento de la ley allí donde no se respeta".

"No ha movido ni un dedo"

En este sentido, puso dos ejemplos de lo sucedido en las últimas semanas que, a juicio de los populares, demuestran la pasividad de Llop. Según el PP, la titular de Justicia "no ha movido ni un dedo" para que en Cataluña se cumpla la sentencia del TSJC que marca que el 25% de las clases tienen que ser en castellano.

Tampoco, dicen en el PP, Llop ha hecho nada contra el "delito de odio" que ha tenido lugar en el País Vasco contra el hijo del dirigente popular Carlos Iturgaiz, Mikel, que la semana pasada fue rodeado, insultado e intimidado por un grupo de radicales de ideología proetarra en el barrio de Romo de Getxo.

En cambio, destacan desde el PP que la ministra de Justicia sí que se ha pronunciado para tratar de interferir en las decisiones del Constitucional contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No cumple ni con la UE

Destaca también que Llop no cumplió con lo establecido por la Unión Europea al permitir la última reforma exprés del Reglamento del CGPJ para permitirle nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, algo que no podía hacer por estar en funciones. Recuerdan los populares que la UE advirtió a España de que cualquier ataque a la división de poderes podría llevar sanciones que afectarían al reparto de fondos europeos en aplicación del mecanismo de restitución.

Los populares también recuerdan que Llop se ha mantenido en silencio mientras el Gobierno realiza reformas en materia de Justicia a través del mecanismo indirecto de las Proposiciones de Ley (presentadas por los socialistas en el Congreso). Desde el Ejecutivo consiguen así eludir los informes del CGPJ o el Consejo de Estado. "Es un fraude de ley" consideran desde el PP.

"Tiene que trabajar para que se cumpla la ley porque está en rebeldía contra el estado de derecho", aseguran los populares y por ello, el portavoz de Justicia en el Senado ha anunciado que piden su comparecencia para que para poner en evidencia su falta de compromiso con el cargo y que explique qué entiende por "desjudicialización" en Cataluña y si cree que es "no hacer cumplir la Ley; que no se persigan los delitos o que no se cumplan la sentencias".