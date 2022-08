Las claves de la Agencia de Salud Pública que Sánchez no quiere en Madrid: "Tiene que estar la gente más preparada"

Una nueva guerra política se ha desatado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid por la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Desde el Ejecutivo han descartado que su sede se vaya a establecer en la capital y están buscando alternativas en otras CCAA con el objetivo de "descapitalizar" a Madrid, como ya hicieron con otras agencias estatales de nueva creación.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el catedrático emérito de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes, Juan José Badiola, ha dado algunas claves de cómo tendría que ser la Agencia Estatal de Salud Pública para que se convierta en un referente.

Badiola ha recordado que aunque el Gobierno de PSOE y Podemos la hayan creado este verano ya estaba prevista en la "Ley General de Salud Pública de 2011. Ha tardado más de 10 años y tendría que haberse hecho mucho antes. Bienvenido sea lo que definitivamente tenía que haber ocurrido hace una década". "La salud pública está distribuida en las distintas CCAA y hay direcciones generales de Salud Pública en cada una de ellas y en el Ministerio de Sanidad", ha apuntado el experto.

El catedrático emérito de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza también ha señalado que "la Salud Pública es la hermana pobre de la Sanidad, ha sido así hasta ahora. Si uno compara los presupuestos en Salud Pública respecto a la asistencia es que no soportan una comparación. Eso no debería ser así. Esto no quiere decir que la asistencia no sea importante pero, lo primero que hay que hacer es tratar de prevenir y evitar las enfermedades. Hay muchas formas de llevar a cabo esto".

"No estábamos preparados"

Juan José Badiola ha comentado que "la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto que no estábamos preparados". "¿Puede contribuir una Agencia si se hace bien, si se establece como Dios manda, a que eso no vuelva a ocurrir?", se ha preguntado el experto que espera que "sí" porque "no se puede estar en una postura reactiva". "Lo ha demostrado la pandemia, te arrolla", ha indicado.

"No eres capaz de reaccionar ante lo que ocurre en una situación como esa. No es la primera, no va a ser la última. Vamos a ver un futuro en el que esto va a seguir ocurriendo, incluso cada vez con más frecuencia, y hay que estar preparados. Y esa es la clave. ¿Puede ayudar una Agencia? Si se hace bien, si tiene un cierto carácter independiente, si es una Agencia asesora que evalúa, está en contacto y hace previsiones de futuro puede ser útil", ha reflexionado.

En este sentido ha reiterado que la sociedad volverá a sufrir algún tipo de pandemia como las que provocan "los virus gripe". Que "no quepa duda que volverá a producirse porque estos virus son muy mutantes y están cambiando", ha añadido. Además, ha dicho que no sólo hay pandemias "provocadas por patógenos" sino que mares como "la obesidad, el tabaquismo o la contaminación del aire" también pueden crear problemas de salud pública.

¿Sede en Madrid?

Uno de los problemas que puede tener esta Agencia Estatal de Salud Pública es que choque con algunas competencias autonómicas al respecto. Juan José Badiola ha dicho que eso puede suceder "seguramente" porque "cada uno que tiene una competencia cree que la debe manejar en exclusiva y que nadie debe entrar en ella". "Estos problemas de salud pública que trascienden a los territorios. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? No entiende de fronteras administrativas y no tiene el sentido que una CCAA aplique una política y la de al lado otra distinta", ha apuntado.

Sobre el establecimiento de la sede en la capital de España ha comentado que es "apetecida por varias CCAA, entre ellas en la que yo estoy que es Aragón". "No es que quiera barrer para casa pero hemos demostrado que somos gente seria, tenemos el criterio de que nos consideramos españoles, siempre hemos sido muy colaboradores y sí que nos gustaría tenerla", ha señalado entre risas. Cree que la idoneidad del establecimiento en una CCAA o en otra "tendrán que verlo los criterios de evaluación porque hay más CCAA".

Ha explicado que "el sistema que quieren crear creo que va a ser un sistema en red, que no está mal y puede acomodarse a la situación administrativa de España" y que "haya un nodo centralizado para trabajar conjuntamente". Espera que "hayamos aprendido algo de la pandemia más reciente que ha puesto el mundo al revés. No podemos volver a repetir la mala experiencia del Covid 19".

Fernando Simón

Uno de los primeros nombres que han surgido para dirigir la nueva agencia pública de reciente creación es la del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que se hizo tristemente célebre durante la pandemia del coronavirus por sus errores y que no ha dimitido.

Sin embargo, Juan José Baidiola cree que habrá "un concurso público" para los puestos más relevantes de la nueva agencia. Ha dicho que "en España hay mucha gente preparada, y no solamente el señor Simón, que podría desempeñar este trabajo bien".

"No digo que Simón no pueda ser un buen candidato, tiene derecho a presentarse", ha indicado el experto que espera que se haga un concurso para que no haya problemas de "independencia" de esta Agencia del Gobierno de turno. "La experiencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que conozco bien, no ha sido buena desde el punto de vista político y ahora se ha convertido problema de cambio de administración con los cambios de los distintos ministerios. No se cumplió lo que estaba previsto y espero que en este caso se haya aprendido", ha dicho Badiola.

"Si se quiere que eso funcione bien hay que hacer las cosas bien desde el principio. En España estamos acostumbrados a que el papel lo aguanta todo y que luego no se cumpla. Si se quiere realmente que sea una Agencia útil para el futuro de España ¿quién tiene que estar ahí? La gente más preparada", ha comentado el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes.

Cree Badiola que "la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria es un buen modelo para imitar" porque "funciona muy bien". Cree que "tiene que ser una estructura abierta y que esté la gente que sabe y que pueda aportar datos. Los políticos harán lo que tengan que hacer pero que luego no puedan decir que el conocimiento no ha estado disponible". También ha comentado que esta nueva Agencia debería absorber al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad que dirige Fernando Simón. Piensa que "no tendría sentido dos organismos haciendo tareas similares".