El Ministerio de Igualdad ha lanzado una nueva campaña con unas declaraciones de El Fary como protagonistas. Con el lema #ElHombreSeHace, el vídeo publicado por el Instituto de la Mujer, la institución que también estaba detrás del fallido cartel contra la gordofobia, anima a los hombres a concebir la masculinidad de una forma "más comprometida, abierta y sana".

El vídeo, que arranca con un joven llorando, utiliza una entrevista a El Fary en 1984 en la que el cantante declaraba que "siempre ha detestado" a lo que él llamaba "el hombre blandengue". Mientras se escucha a El Fary quejarse de "ese hombre de la bolsa de la compra, el carrito del niño con el coche", se ve a un hombre acunando a un bebé o a otro cambiando el cartel del buzón con el apellido de la madre en primer lugar, entre otras cosas.

"Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte", concluye el vídeo que repesca unas declaraciones que el cantante hizo en TVE y que han seguido siendo populares a través de Youtube y las redes sociales por frases como "el hombre nunca debe de blandear, la mujer necesita ese pedazo de tío allí".

Igualdad alega que quieren, con esta campaña, "poner en valor la gran evolución que se ha producido en la sociedad española en los últimos 40 años". En un coloquio celebrado este jueves, Irene Montero destacó que "si los hombres no se implican, no vamos a poder acabar con la violencia de género o las desigualdades".

"El feminismo ha venido para quedarse. Las mujeres somos muy conscientes de que no es un camino de rosas. Muchas mujeres han sufrido muchas violencias para acceder a nuestros derechos y ahora exigimos un reparto justo del poder, del dinero, del tiempo, de las tareas…", dijo la ministra al inicio del coloquio, que también afirmó que hacían "una propuesta de construcción de una nueva forma de vivir y de entender la economía, también" "Y esta nueva forma de vivir es mucho mejor para las mujeres, pero no solamente, porque hay más posibilidades, más formas de ser mujer o de ser hombre, que no implican desigualdades. Este ministerio les habla también a los hombres. Les estamos hablando cuando hacemos políticas feministas", apuntó.

⁉️¿Alguna vez te has sentido un hombre blandengue? Hoy en @IgualdadGob presentamos una campaña para aportar a la reflexión sobre el papel de los hombres en el país feminista que ya somos✊ Síguelo en streaming y, ¡viva los hombres blandengues!https://t.co/LjNGtr7vjp — Irene Montero (@IreneMontero) September 8, 2022

La campaña forma parte del Plan Corresponsables, dotado en 2022 con 190 millones de euros. Según el BOE, un 84% va destinado a la creación de bolsas de cuidado profesional que faciliten la conciliación de familias con hijos menores; el resto, al fomento del empleo de calidad y a la formación en corresponsabilidad y cuidados para los hombres.