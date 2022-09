Feijóo calla sobre Meloni y Génova reconoce que "no es el resultado que más nos hubiera gustado"

La victoria de Giorgia Meloni no ha gustado en la dirección del Partido Popular. Un extremo que desde Génova tan solo reconocen en privado. Este lunes, Alberto Núñez Feijóo reunió en la sede del partido al Comité Ejecutivo Nacional de la formación y, durante su media hora de discurso, no hizo ninguna referencia a los resultados de las elecciones italianas.

En privado, en cambio, fuentes cercanas al líder del PP reconocen que el resultado de las elecciones italianas "no es lo que más les hubiera gustado" pero también confían en que "Meloni se tranquilice". Recuerdan desde Génova que Italia depende "mucho más que España" de los Fondos Europeos y que la nueva líder italiana "tiene que procurar que no le corten el grifo".

Desde el PP también explican que la victoria de Meloni podría tener repercusión a nivel nacional. "Vox está atascado", aseguran pero una "buena actuación" de la italiana podría dar un "empujón" a los de Santiago Abascal que se han identificado con ella. En cambio, también podría "perjudicarles" si Meloni comete errores o si termina renunciando a sus principios durante su gobierno.

Con Feijóo en silencio, uno de sus barones más destacados, el andaluz Juanma Moreno, sí que se ha pronunciado en público sobre este asunto. El presidente de la Junta ha asegurado que "respeta lo que han dicho los italianos" en la urnas pero espera que Meloni también "respete los valores y los objetivos de la Unión Europea que son claros y concisos: respeto a la diversidad, tolerancia a la pluralidad y que defienda a la UE".

Tras ello, Moreno ha explicado que, a su juicio, "tenemos que hacer un esfuerzo para que los espacios centrales los ocupen los grandes partidos. No me gusta que se radicalice ninguna posición política en ningún país de Europa", ha dicho tras ser preguntado por Italia.

"Lo que me gusta son las posiciones centradas y templadas. Probablemente, algo estamos haciendo mal cuando no somos capaces de ocupar el centro político y hacer que el centro político sea la expresión mayoritaria de los ciudadanos y no posiciones radicales", ha añadido a su llegada a Génova.