Feijóo tiene a Sánchez "desquiciado" y al PSOE en un "ataque de pánico"

El Mundo

"El Gobierno desafía a la UE por la renovación del CGPJ: 'No vamos a cambiar el modelo'". "Rechaza al comisario europeo de Justicia como 'mediador' y le acusa de maniobrar con el PP". Les ha salido el tiro por la culata. Venga a regañar al PP, que si la UE exige la renovación ya, que si negacionistas, que si antieuropeistas. Y ahora que el comisario que han enviado pide lo mismo que el PP, es decir, que sean los jueces los que elijan a los jueces, y no los partidos, le ponen a caldo. Federico Jiménez Losantos ya ha advertido en esRadio al comisario que tenga cuidado, que este gobierno es capaz de envenenarle con polonio.

El editorial advierte al Gobierno de que "no es el comisario quien defiende la posición del PP, sino el PP —y tres de las cuatro asociaciones judiciales— quien ha asumido la posición del comisario, pues es lo que la Comisión Europea y el Consejo de Europa han reclamado a España en repetidas ocasiones". "Reynders defiende un pacto global entre PSOE y PP: la renovación del Consejo y, a la vez, la reforma del sistema de elección. Ayer el comisario fue más allá y aseguró que lo 'ideal' es que los nuevos nombramientos se lleven a cabo ya con el modelo europeo. El problema es que el Gobierno sólo quiere cumplir la primera parte: que el PP se avenga a pactar los nombres pero sin modificar la fórmula ni siquiera de cara al futuro". A ver si se enteran en Europa. Sánchez solo quiere controlar a los jueces, como controla la Fiscalía y presume de ello, el CIS, RTVE, el INE y otro montón de instituciones a las que ha mancillado desde de que llegó al poder. Que sepa Europa quién es el guapo con quien se juegan los cuartos. Aquí ya le conocemos bien, por desgracia.

"Es cierto que el PP no tiene una hoja de servicios limpia". No, la tiene bastante sucia. El PP ha hecho lo mismo que el PSOE siempre que ha gobernado. "La solución es evidente y se llama Europa". Y rapidito, que no se habla de otra cosa en el metro.

Con lo de los impuestos, como no se relaje el Gobierno, no llega a mayo sin que les dé un infarto. "Calviño tacha las bajadas de impuestos de 'destructivas' y advierte al PP: 'Ahí no nos van a encontrar'". Pero de fuera de sí, la considerada sensata de este gobierno insensato.

Y en el Gobierno catalán andan otra vez tirándose del moño. "El Govern pende de un hilo tras cesar Pere Aragonès a su vicepresidente de Junts per Catalunya, Jordi Puigneró". Dice Arcadi Espada que "observándolo con frialdad no puede decirse que el Proceso le haya ido mal a Esquerra. Tuvo que entregar la revolución, ciertamente. Pero a cambio ha conseguido el poder". Sí, han sido los más listos. Para David Jiménez Torres, "después del 155, ha habido una gestión bastante exitosa por parte del separatismo: ha logrado retener la fidelidad de sus votantes y el control de las instituciones catalanas". Sí, en Cataluña nada cambia nunca, son como un ratón en una rueda.

El País

"La destitución del ‘número dos’ de Aragonès cierra en falso la crisis entre ERC y Junts". "El partido de Laura Borràs califica de 'error histórico' el cese de Jordi Puignerò y decidirá este jueves su continuidad en el Govern". Que se peguen, que se peguen.

"El Gobierno negocia rebajas selectivas de impuestos para rentas medias y bajas para meterlas en los Presupuestos". "El Ejecutivo descarta hacer una reducción del IRPF como la anunciada por el Gobierno valenciano y estudia otras vías". La vía de seguir forrándose con los impuestos, sobre todo. Cuenta Carlos Cué que "el Gobierno intentó hasta el último momento parar el anuncio de bajada de impuestos de Ximo Puig", pero el valenciano les hizo un corte de mangas porque quiere seguir gobernando. "Por debajo de 60.000 euros está el corazón de la recaudación del IRPF, ya que a partir de esa cantidad baja muchísimo el número de contribuyentes". O sea, que el Gobierno admite que está exprimiendo a los pobres porque los ricos con los que se llena la boca son cuatro gatos y además se pueden escabullir de pagar impuestos, que para algo son ricos. "En el trasfondo de todo está el horizonte electoral", dice Cué. Le saldrá humo de la cabeza. "Puig ha querido hacer un gesto hacia las clases medias trabajadoras que en el Gobierno ha sentado fatal". Vaya con el Gobierno de la gente, que panda de hipócritas.

Y hoy escribe el único columnista crítico con el Gobierno que queda en El País, Daniel Gascón, en relación al golpe en RTVE. "Ahora sabemos que según algunos la función de un medio público no es difundir información para todos los ciudadanos, siguiendo criterios profesionales que aspiren a un ideal de objetividad, sino ofrecer una representación de la realidad acorde a la mayoría parlamentaria, que es una forma perifrástica de decir propaganda". "Una televisión de parte está condenada a la irrelevancia, pero serviría para colocar a algunos de los nuestros, para desacreditar un medio lleno de profesionales excelentes y hacer solo de unos lo que debería ser de todos". Lo curioso es que antes de cargarse al presidente del Ente algunos creían que RTVE no servía al Gobierno. Lo que pasaba, al parecer, es que no alababan a Sánchez lo suficiente.

ABC

"Comisiones y Podemos diseñan la purga de tertulianos en RTVE". Dicen que quieren poner de nuevo a Cintora para ahuyentar a la poca audiencia que queda. Y es que Pablo Iglesias ha tomado el mando. "El informe lo ha aireado esta semana el fundador y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, como argumento para exigir abiertamente un control gubernamental más férreo de RTVE". Pronto le veremos dirigiendo todas las tertulias. Bueno, le verá quien quiera verle, que para eso está el mando de la tele, para cambiar de canal o ponerte una serie.

Dice Julián Quirós que "ningún espectador creería que la televisión pública es un foco antigubernamental, un nido de fachas, pero eso es lo que dicen los firmantes del documento que aparte de unos traidores al espíritu de la profesión habrían gozado sin duda mucho más ejerciendo su trabajo en los tiempos del Nodo y aquella dirección franquista de Prensa y Propaganda. La pluralidad en Televisión Española nunca ha sido ejemplar, pero sorprende que en esta ocasión sanchistas y podemitas estén ajusticiando a su propia gente, descabalgando a los que antes colocaron". Lo que sorprende es que sorprenda cualquier fechoría de sanchistas y podemitas.

"El comisario europeo llega a Madrid para desatascar el Poder Judicial". Y es recibido a pedradas por el Gobierno, que ha olvidado hasta las más mínima cortesía.

Sobre el culebrón de los impuestos, que compite con Tamara Falcó hasta en la prensa seria, dice Ignacio Camacho que "el plan tributario sanchista, inspirado, sugerido o directamente exigido por Podemos, se diluye por momentos a medida que los 'barones' territoriales sufren un ataque de miedo. La ofensiva de rebajas autonómicas puesta en marcha por el PP ya puede apuntarse el doble éxito de haber desencadenado en las filas rivales una sacudida generalizada de vértigo y de obligarlas a cambiar su patrón de juego". Quién iba a pensar que un debate sobre impuestos pudiera llegar a ser tan divertido. Lo que no consiga este gobierno.

El editorial dice que "tan caótica ha sido la pérdida de iniciativa del Gobierno en esta 'guerra fiscal', y tan contradictorio está siendo su discurso, que ayer la propia ministra de Hacienda tuvo que sugerir que, en efecto, hasta la Moncloa se plantea ya rebajas fiscales para tratar de combatir el éxito de un debate que el PP ha abierto a tiempo y con inteligencia". El éxito se lo ha regalado el PSOE. "Más que un giro confuso, lo del Gobierno es una pirueta sobreactuada, y lo que menos cuadra es la incongruencia de un discurso según el cual si la izquierda baja los impuestos es para ayudar a las rentas más bajas, y si lo hace el PP es para premiar a las élites adineradas y dañar a los servicios públicos". "Al menos Puig, aunque sea por temor a las urnas, habló de ingresos inferiores a 60.000 euros. A Sánchez, muy descolocado, aún no le ha dado tiempo a improvisar tanto". Lo malo es que al tropezarse con sus propios pies nos están volviendo locos a todos. Aclárense, leñe.

La Razón

"Feijóo se ve con Yolanda Díaz en plena campaña de insultos de Sánchez". Debe estar hecho una furia, el presi. Su compañera de espacio poniéndole los cuernos con su peor enemigo. José Antonio Vera dice lo que todos sabemos. Feijóo tendrá que entenderse con Vox. "Razón de más para justificar encuentros como el que mantuvo hace una semana en secreto con Abascal. En secreto relativo, pues en España no hay secreto que dure más de diez telediarios. Pero con suficiente sigilo como para que no se les llenara la cita de periodistas con micrófonos y cámaras que harían imposible una conversación sosegada". "Feijóo es tan práctico que es capaz de mantener relaciones cordiales hasta con Yolanda Díaz, su más acérrima enemiga ideológica y política, después de Sánchez". Simplemente, el gallego no desata antipatías. Por eso el Gobierno y el PSOE tienen la batalla perdida en sus continuos ataques e insultos contra él, porque no baja al barro ni se pone a su altura y les deja como una banda de matones de discoteca.

"El expresidente de la Xunta ve su horizonte despejado, está jugando bien las cartas, está llevando a Sánchez a su frente, le está desquiciando en realidad con su mano tendida, sus buenas formas, su discurso templado, la batalla por reducir la fiscalidad en un momento en el que nada le importa a los españoles más que llegar a fin de mes, poder pagar la luz y que no nos falte este invierno el gas para calentarnos". Desde luego en lo que no están los españoles es en discursitos woke, ni apocalipsis climáticas, ni chorradas podemitas. "Feijóo tiene más de la mitad del camino recorrido y si no comete errores de bulto, que no los cometerá, llegará y se sentará en la Moncloa con Vox o sin Vox". Mola ver la histeria desatada del Gobierno contra un tío tan hierático. Pasito a pasito se hace el caminito.