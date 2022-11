Frente a la "ley ideológica" del Gobierno de Pedro Sánchez, suscrita por Bildu y que reabre "los rencores" de la Guerra Civil española, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a los medios en Argentina a su llegada al evento "Buenos Aires Celebra a España y Portugal", ha propuesto impulsar una norma exclusiva para los descendientes de españoles.

Esta norma no mezclará la Guerra Civil con la nacionalidad, como sí hace la del Ejecutivo español que quiere favorecer una nacionalización exprés de descendientes de víctimas de la Guerra Civil, pero sólo del bando franquista, o lo que es lo mismo: va a promover la nacionalización de descendientes del bando republicano.

Feijóo ha subrayado la importancia de no politizar la nacionalidad y ha pedido que "no se utilice ideológicamente" a los nietos para buscar votos en las urnas, porque con ello se vuelve a dividir a la sociedad, como hace la ley aprobada con los votos de "los herederos" de ETA, que supone "una desconsideración a los descendientes de los españoles".

"La nacionalidad es un derecho civil y la dictadura es una página oscura de nuestra historia que está ya archivada y a la que España jamás tiene que volver", recalca. Y considera un "grave error" que este "derecho civil" se haya incluido dentro de la Ley de Memoria Democrática que ha sido firmada por EH Bildu, "el partido heredero de ETA".

Y agrega que "tenemos que hacer una ley limpia", en la que la nacionalidad no dependa ni del plazo en el que el antecesor estuvo fuera de España ni tampoco de la causa que motivó que tuviese que irse del país.

El PSOE de Sánchez reabre el rencor

"Un Gobierno que reabre el rencor y no siembra la concordia es un Gobierno que no respeta la Constitución ni la Transición. Y lo lamento porque el Partido Socialista fue artífice de la Constitución y clave en la Transición, y no veo por qué el PSOE de Sánchez hace ahora una enmienda a la totalidad a lo que hizo su partido en la década de los 70 y los 80".

En opinión del presidente del PP, los socios en los que se apoya el Gobierno —la extrema izquierda de Unidas Podemos y los independentistas catalanes—, "nunca han creído en la Constitución ni en la Transición, y están en planteamientos revisionistas sobre ambas cuestiones".

Nuñez Feijóo reitera el compromiso del PP con los españoles que viven en Argentina —donde residen 500.000 compatriotas—, y también con los 250.000 argentinos que lo hacen en España. Dentro de este compromiso está "profundizar" en la puesta en marcha de la nueva ley del voto en el exterior, que amplía las posibilidades de votación de los residentes.

La presencia de Weber en la gira del PP

En esta gira por primera vez un presidente del Partido Popular Europeo viaja a Latinoamérica acompañando a la delegación del PP de España, en referencia a la presencia de Manfred Weber.

Mercosur y Latinoamérica deben ser, en opinión del presidente del PP, una prioridad en la política exterior e interior de nuestro país: "España tiene que volver a girar hacia Latinoamérica e impulsar a la UE para establecer mecanismos de cooperación, tratados de libre comercio y compromisos culturales y de defensa", ha señalado Feijóo.

Destaca "los muchos puntos de encuentro" de la situación económica, política e institucional de España con la de Argentina. "Hemos sido las dos economías que peor se han comportado durante el covid, con una deuda desbocada y un Gobierno débil y dividido, y además en ambos países habrá elecciones en 2023". El líder popular confía en que España y Argentina entren en "un nuevo rumbo" de crecimiento económico, moderación y la centralidad, a fin de recuperar las tasas de bienestar y "la autoestima de ser un gran país", y disminuir la pobreza y la deuda pública.