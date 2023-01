El recién nombrado candidato del PP al Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha hablado de su fichaje y sus objetivos en una entrevista en La Noche de Dieter, de esRadio. Sirera, que lideró el PP en Cataluña y ahora era jefe de gabinete de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, ha contado que el PP deseaba un "candidato reconocible" en la capital catalana. "Dani, necesitamos que te vayas a Barcelona", le dijeron hace pocos días.

"Me va la marcha; no me gusta confundirme con el paisaje ni ponerme de perfil", ha explicado Sirera, que ha contado que su objetivo es que el PP "tenga una amplia representación en Barcelona. Él dice estar convencido de que "hay muchísimos ciudadanos que piensan como nosotros, que piensan que Cataluña debe ser algo diferente", que se sienten catalanes y españoles, como él. "Voy a dejarme la piel", ha insistido.

Tras recalcar que va "a por todas" y quiere ser alcalde de la ciudad, ha confesado que no se le "ocurre nada bueno que haya hecho Ada Colau por Barcelona: todo lo que ha hecho ha sido para destrozarla". Rememorando el libro de Federico Jiménez Losantos La ciudad que fue, Sirera ha contado cómo la capital catalana tenía un punto "canalla, divertido", y ahora es una ciudad "insegura, triste, sucia, aburrida". "Yo quiero que Barcelona vuelva a ser Barcelona, y Colau es el principal problema que tiene Barcelona", ha dicho.

Sirera ha contado que para él la medida más urgente es atajar la inseguridad. Sobre los pactos en el ayuntamiento, ha indicado que no dará apoyo "a ningún alcalde independentista". En cuanto a Vox, tras afirmar que no cree que logre representación, ha asegurado que está dispuesto a recibir los votos de cualquiera que respalde su programa electoral.