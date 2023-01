Alberto Núñez Feijóo ha decidido recuperar a Borja Sémper como portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. Ha sido el propio líder del PP el que este lunes ha presentado a su nuevo cargo en una comparecencia que ha tenido lugar en Génova.

Feijóo ha presumido de su nuevo fichaje agradeciéndole sumarse a su proyecto y destacando su "discurso sosegado pero contundente". Tras ello, le ha pedido que no caiga "en el insulto, la radicalidad y las provocaciones".

Sémper fue elegido en 2009 presidente del PP en Guipúzcoa. En 2019 se convirtió en portavoz de los populares en el Parlamento vasco y concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián. En enero de 2020, con Pablo Casado al frente del PP, anunció que se retiraba de la política para pasar al sector privado. Entonces, pasó a formar parte de la consultora Ernst&Young (EY) como Director de Relaciones Institucionales.

Sémper criticó entonces que hay "un clima político general que no es el que a mí me gusta", y que "es fundamental que preservemos la forma. Hay que poner pie en pared para que no siga así". "Pero eso no es lo que determina el fin de mi carrera política", ha insistido tras explicar que le "incomoda mucho un clima de confrontación permanente en política. Me apasiona la discrepancia pero rechazo el enfrentamiento gratuito", dijo.

Nacido en Irún en 1976 y casado con la actriz Barbara Goenaga, Sémper se afilió a Nuevas Generaciones de Guipúzcoa en las elecciones municipales de 1995 y fue perseguido por la banda terrorista ETA, que trató de asesinarle con 22 años.

Cercano al exlíder del PP vasco, Alfonso Alonso, Sémper dejó la política en 2020 tras meses de diferencias con la cúpula del PP de Casado. El vasco, que durante las primarias de los populares apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría, protagonizó antes de marcharse un enfrentamiento con Cayetana Álvarez de Toledo. Después de que la exportavoz popular criticase la "tibieza" de algunos dirigentes frente al nacionalismo, Sémper le contestó: "Mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas, nosotros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la Constitución y la convivencia".

Feijóo también ha recuperado al exministro Íñigo de la Serna como coordinador del programa electoral del PP para el 28-M. El líder del PP continúa así fichando a exaltos cargos de la época de Rajoy y que en su día apoyaron a Santamaría durante las primarias del PP.

Relación con Vox

En su primera rueda de prensa en Génova, Sémper ha explicado que su vuelta se debe a que considera que se ha abierto una "oportunidad de cambiar las cosas" con Feijóo en España. "La crispación que observamos hoy en la política no tiene reflejo en la sociedad española que dialoga con diferentes", ha asegurado para después precisar: "No voy a contribuir a darle más ruido y radicalidad". "Queremos gobernar para personas no para votantes", ha añadido.

Sobre la política de pactos de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, Sémper se ha sumado a las palabras que este lunes pronunciaba Feijóo: "Si se pueden evitar las coaliciones entre el PP y Vox, las evitaré", decía el líder del PP.

El nuevo portavoz del PP ha explicado que su relación con Santiago Abascal ha sido "forjada a lo largo de muchos años, nos conocemos desde los 17 años". "Mi relación personal con Abascal es a prueba de bombas pero lo que representa no es lo yo quiero y aspiro para mi país".