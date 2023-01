El PP niega un protocolo antiaborto y desautoriza a Gallardo: "Vox acude al rescate mediático de Sánchez"

El Partido Popular trata de sofocar la polémica que se ha desatado a cuenta del anunciado nuevo protocolo contra el aborto por el vicepresidente de Castilla y León, el representante de Vox Juan García Gallardo.

La semana pasada, Gallardo anunció un "protocolo" para que los facultativos ofrezcan a las embarazadas la opción de escuchar el latido del feto entre la sexta y la novena semana de gestación. Un anunció que realizó en una comparecencia sentado junto al portavoz del Ejecutivo, que forma parte del PP. "Los protocolos son de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la sanidad", declaró el representante de Vox, que ha insistido en la misma idea este lunes.

Durante todo el fin de semana, desde el PP se ha tratado de apagar este incendio después de que el Gobierno interpusiera un requerimiento para que se abstuviera de aplicar esas medidas.

Y este lunes, Alfonso Fernández Mañueco ha convocado una declaración institucional sin preguntas para desautorizar a Gallardo y asegurar que no existe ningún protocolo antiaborto en Castilla y León y que no existe ninguna obligación al respecto para los médicos o las embarazadas.

"En ningún caso se actualiza el protocolo de las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo. No se obligará a los médicos a nada y no se obligará a las mujeres a nada", ha dicho presidente de la Junta.

Sémper carga contra Vox

Desde la dirección nacional del PP han comparecido minutos después para insistir en la versión de Mañueco: "En ningún caso la Junta va a actualizar protocolo alguno", ha explicado Borja Sémper en una rueda de prensa en Génova.

Tras ello, ha pasado al ataque contra Vox. "Vox acude al rescate mediático de Sánchez. Dicho de otra manera por si a alguno no le queda claro, Vox es un chollo para el gobierno de Sánchez y Podemos", ha sentenciado el nuevo portavoz del PP que ha añadido que "los Gobiernos tienen que ser responsables y sensatos. Nuestra valoración no puede ser positiva porque no hemos visto eso".