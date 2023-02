Escándalo en el TC: los recusados Pumpido, Campo y Montalbán impiden a Espejel abstenerse en el recurso del aborto

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán han provocado un escándalo en el Tribunal de Garantías al unirse al resto del bloque izquierdista para impedir que la magistrada conservadora Concepción Espejel se abstenga en el recurso sobre la Ley del aborto.

Un grupo de exdiputados del PP presentó un escrito de recusación contra Conde-Pumpido, Campo y Montalbán para que sean apartados de la deliberación. Conde-Pumpido cuando era fiscal general del Estado avaló en el Consejo Fiscal la Ley, la magistrada Montalbán era entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se pronunció sobre la norma. Por último, el exministro de Justicia Campo formaba parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como secretario de Estado de Justicia cuando se aprobó la Ley. Por su parte, Espejel que también era vocal del CGPJ decidió abstenerse voluntariamente.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital denuncian que es "escandaloso que los tres magistrados recusados se hayan unido al resto del bloque izquierdista para rechazar la la intención de abstenerse voluntariamente de Espejel. No hay precedentes de que se haya rechazado una abstención. Jamás se había obligado a intervenir a alguien en un debate cuando ese alguien entiende afectada su imparcialidad". Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa han anunciado que presentará un voto particular contra la decisión de rechazar la abstención de Espejel.

Precisamente, este miércoles el Pleno del TC abordará la petición de recusación contra Conde-Pumpido, Campo y Montalbán antes de comenzar a deliberar sobre la propuesta de sentencia del aborto elaborada por el magistrado conservador Enrique Arnaldo. El hecho de que ya se haya rechazado la abstención de la magistrada conservadora da vía libre para que se rechace también el escrito de recusación contra Conde-Pumpido, Campo y Montalbán, y así puedan participar en la deliberación y votación sobre la sentencia del recurso del aborto.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "el bloque izquierdista del Constitucional comandado por Conde-Pumpido está totalmente concertado y no admiten nada que vaya en contra de sus deseos. Funcionan como una secta al servicio de sus intereses con una disciplina férrea. Mal empieza Conde-Pumpido para recuperar el prestigio que decía querer recuperar en el Constitucional".

Las razones esgrimidas para impedir la abstención de Espejel

La magistrada conservadora Concepción Espejel consideraba que su abstención estaba fundada en la participación como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en julio de 2009, en los trabajos preparatorios del informe sobre el anteproyecto de Ley, que fue sometido a votación del Pleno del CGPJ, aunque este no llegó a ser aprobado.

El rechazo del Pleno a su abstención acordado se fundamenta en cuatro consideraciones principales: a) la abstención ha sido presentada en un proceso de control abstracto de constitucionalidad de la ley, que no es un proceso de partes en el que se ventilen intereses particulares; b) el objeto del recurso de inconstitucionalidad sobre el que ha de deliberar el Pleno no coincide con el del anteproyecto de ley sobre el que se recabó el fallido informe del Consejo General del Poder Judicial; c) la solicitud de recusación se vincula a la exteriorización de un criterio jurídico que fue expresada hace más de doce años; lo que es habitual pues los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, y no les inhabilita para ejercer su función en este tipo de procesos constitucionales; y d) pese a someterse a votación, los trabajos preparatorios del informe no vinculante solicitado por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial no dieron lugar a la aprobación de dictamen alguno, por lo su contenido no fue trasladado al Gobierno.