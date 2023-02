El Supremo, al Gobierno: "La secesión de una parte del territorio sería ajena al derecho penal"

La sentencia de revisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre el golpe del 1-O también se detiene a analizar los efectos de la derogación del delito de sedición del Código Penal por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Supremo advierte en su auto de 42 páginas de las "grietas" que se abren para el tratamiento de hechos como los acontecidos en Cataluña en el año 2017.

Con anterioridad a la reforma, el delito de sedición -frente al discurso argumental hecho valer en sus respectivos escritos de alegaciones por el Fiscal, la acusación popular ejercida por VOX y la Abogacía del Estado- no exigía una movilización violenta. Podía conocer episodios de violencia -así aconteció indudablemente en los hechos enjuiciados-, pero también era punible cuando simplemente se ejecutaba «fuera de las vías legales». A raíz de la reforma, entre el delito de rebelión regulado en el art. 472 del CP y el delito de desórdenes públicos previsto en el art. 557 existe un espacio intermedio que puede alojar en el futuro conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional, en el que la observancia de las leyes y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, si no fueran acompañados de una violencia preordenada a esos fines o no implicaran actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas quedarían impunes.