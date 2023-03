Lola Sánchez Caldentey, una de las cinco eurodiputadas de Podemos que, junto a Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez y Pablo Echenique, entre otros, obtuvo escaño en las elecciones de 2014, y la única de los cinco que culminó su mandato en Bruselas, ha publicado un demoledor hilo en la red social Twitter en el que acusa a Iglesias de machismo y de pedirle que espiara al líder de los Anticapitalistas y también eurodiputado, Miguel Urbán, que formaba parte de una corriente dentro del partido morado.

Al hilo del penúltimo enfrentamiento de Pablo Iglesias en Twitter —en este caso un mensaje contra la escritora y filósofa, Elizabeth Duval, simpatizante de Podemos y tertuliana en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras— Lola Sánchez Caldentey, retirada de la política hace tiempo, ha aprovechado para saldar cuentas pendientes con el que fuera su jefe y compañero.

"Si, Iglesias está totalmente abducido y cree firmemente que Duval es una mujer, porque cuando es un hombre quien le lleva la contraria, lo considera un valiente, un retador; pero si es una mujer, la cosa cambia, y lo que hace es denigrarla y apartarla: 'no se nos acerque más", inicia Lola Sánchez su alegato en Twitter.

Si, Iglesias está totalmente abducido y cree firmemente que Duval es una mujer, porque cuando es un hombre quien le lleva la contraria, lo considera un valiente, un retador; pero si es una mujer, la cosa cambia, y lo que hace es denigrarla y apartarla: 'no se nos acerque más'. — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) March 23, 2023

A continuación relata su experiencia y describe la forma de proceder de Pablo Iglesias, con actitudes siempre machistas, déspotas y con muy poca ética en cuanto a sus actuaciones en relación a sus compañeros de partido.

Cuenta que "por veteranía y puesto en la lista, era de lógica que yo fuera Jefa de Delegación en el Parlamento Europeo. Pero DOS VECES DOS me saltó. Una para poner a Tania González, que por aquel entonces le era totalmente fiel. Hasta que dejó de serlo". Y continúa: "Entonces eligió a Miguel Urbán, que jamás le fue fiel sino todo lo contrario. Pero era hombre, claro. Menos fiel que yo, pero hombre".

Primarias de Murcia

El relato de la exeurodiputada de Podemos —su MicroMemoria, como la titula— continúa con un episodio sobre las primarias de Murcia, que vuelve a poner de manifiesto el talante de Iglesias: "Unos meses después, me reuní con Iglesias en el Congreso para hablar de las internas en Murcia. Yo NO QUERÍA presentarme, tenía un trabajo enorme en Bruselas. Pero anticapis y pablistas me convencieron para intentar sacar a Urralburu de la dirección, pues éste era errejoner".

"Al final me presenté, no sin antes decirle a Iglesias que mi trabajo estaba en Bruselas y que me gustaría seguir otra legislatura, ya que había abierto un proceso legislativo de primer orden y quería continuarlo para hacerlo realidad: derechos para las trabajadoras textiles", peticiones a las que Iglesias dijo que sí.

El espionaje a Miguel Urbán

Durante las negociaciones por las primarias de Murcia Iglesias le pidió "una cosita de nada: que le mandara periódicamente un documento SIN FIRMAR donde yo tenía que contarle todo lo que Urbán hacía en Bruselas. O sea, que fuera su espía".

Lola Sánchez aclara en el hilo que jamás hizo un informe sobre Miguel Urbán y en su opinión "esa fue la puntilla que me clavó y que me sacó de su proyecto". Y concluye: "A mí estas cosas me daban ganas de vomitar, y sentía que ya no debía estar ahí. Habían convertido un proyectazo en una puta mierda. Fin".

El hilo termina etiquetando a Miguel Urbán, para que se entere del encargo que le hizo Pablo Iglesias, "porque como yo era LEAL al proyecto y no a ciertas personas, nunca se lo dije para no generar más mierda. Hoy me llaman traidora, pero Urbán sigue en Bruselas haciendo no se sabe qué y mi proyecto de ley en un cajón".

Y concluye avisando de que tiene MicroMemorias "para parar un carro. Ahora van a saber lo que es ser desleal, panda de chupópteros".

Tengo #MicroMemorias para parar un carro. Ahora van a saber lo que es ser desleal, panda de chupópteros. — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) March 23, 2023

Después de este demoledor hilo, Pablo Iglesias ha bloqueado a Lola Sánchez en Twitter, otra forma habitual de proceder del líder en la sombra de Podemos.