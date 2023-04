El Mundo

"Dirigentes del PSOE alertan del peligro electoral de apoyar a Díaz". Resulta que ya hay sondeos que advierten del trasvase de votos a Yolanda entre los votantes del PSOE. O sea, que entre los que se van con Yoli y los que se van con Feijoó, añadido a la repugnancia que provoca Sánchez, al PSOE le puede salir el tiro por la culata. Mientras, "Podemos reconoce "preocupación" porque Díaz acelera sin ellos mientras les acusa: "Tienen intereses que no voy a desvelar"". Qué tía más chunga.

Arcadi Espada opina que "la emulsión de Yolanda Díaz, blanca mayonesa sin yema, trae problemas a la oposición. El primero y obvio es el de la movilización". Por la novedad, dice. Además, "el efecto movilizador de Díaz no va a provocar una reacción simétrica en la derecha: manos blancas no ofenden". "La estrategia de Díaz es matar a Pedro Sánchez a besos, lentamente". Primero le birla la cartera a Pablo, y una vez machacado, toca Pedro.

"El contraste con la coalición opositora es dramático. Mientras Díaz y Sánchez celebran su matrimonio blanco, Pp y Vox exhiben la pena negra de estar obligados a quererse. La alegría de votarlos es exógena: no proviene de ellos mismos sino de la indescriptible alegría de perder de vista a Sánchez". Y puede que de eso se encargue Yolanda. "Sánchez y Díaz tienen un proyecto. La obligatoria coalición de la derecha, ni apariencia. El hecho augura desmovilización".

Jorge Bustos dice que "la musa del Magariños incurrió en una dosis letal de cursilería. Ahora entendemos por qué prometía salud bucodental para todos y todas: se trata de combatir las caries que provoca el azúcar de su discurso". Ya, eso no es nuevo, Jorge, siempre ha sido una cursi. Pero se llevó al huerto a la ultraizquierda desmovilizada. "¿Por qué habla así Yolanda Díaz?", se pregunta Bustos. "Un feligrés del Magariños declaró: «Vengo porque Yolanda representa el cambio». ¿Pero cómo que cambio? ¿No llevan mandando cinco años? ¿Con qué siniestro horizonte de poder, de uno que sienten que aún no han estrenado pese al despliegue iliberal de estos años, están amenazándonos? «Yo no soy de nadie», mintió finalmente Yolanda, la de Pablo, que pasó a ser de Pedro". O Pedro de Yolanda. Nunca hay que menospreciar la supina imbecilidad de la izquierda española. Primero adoraron a Pablo Iglesias como si hubiera llegado el mesías, luego se pasaron a Errejón porque era más educado y gritaba menos, y ahora toca el becerro de oro de Yolanda.

El País

"Podemos sostiene que la desunión con Sumar sería una tragedia". Que se prepare Pablo para la manipulación y la presión del periódico sanchista. "La candidatura de Yolanda Díaz agita el tablero político". "El PP reconoce que la vicepresidenta puede movilizar a la izquierda, pero cree que sobre todo restará voto al PSOE, mientras los socialistas tratan de remar para que alcance un acuerdo con Podemos". Hombre, sí, sería muy marciano que el centro derecha se pusiera ahora a votar a la ultraizquierda de la sustituta de Pablo. Simplemente, toda la izquierda cuqui, incluidos los socialistas, va a votar a Yolanda, de eso no cabe ninguna duda. Mujer, peinada, duchada, bien vestida, que dice cursilerías y tonterías varias sin los alaridos histéricos de Irenita. Ideal. "Los socialistas son los principales concernidos por la transformación de sus adversarios en el espacio progresista y saludan que haya echado a andar el proyecto de la ministra de Trabajo, con el argumento de que la organización de todas las marcas a su izquierda permite que sumen y pueda revalidarse la coalición de Gobierno progresista. La preocupación en La Moncloa es que al final no sea posible un acuerdo entre Díaz y Podemos y la división penalice sus opciones electorales, de ahí que el sector socialista en el Gobierno esté tratando de remar para que pacten". dice Elsa García de Blas. Pero el PP no está preocupado por una vicepresidenta de Sánchez comunista. "Díaz puede terminar siendo un problema para el PSOE, porque su propuesta menos escorada compite también por el electorado más centrado en la izquierda". Como la Yoli se cargue a Sánchez nos tronchamos.

"Pero en la dirección del PP también reconocen que la candidatura de Díaz puede actuar como un revulsivo y movilizar a la izquierda, que hasta ahora aparecía desmotivada en las encuestas, lo que podría suponer un problema para las expectativas electorales de Alberto Núñez Feijóo. Aunque sostienen que la propuesta amable de la política gallega también corre el riesgo de dejarse por el camino al electorado más escorado a la izquierda". Gallega contra gallego, mira tu.

Ignacio Sánchez Cuenca aprieta las tuercas a Pablo Iglesias. "Podemos se ha equivocado. Incluso si tuviera razón en sus exigencias, cosa que no discuto , va contra sus intereses en estos momentos aparecer como el partido cascarrabias que se enfada con todos los demás y que pone freno a un proyecto nuevo que despierta una ilusión considerable en el electorado progresista". Lo que va a tener que aguantar este hombre, me está dando hasta pena. Y luego le suelta un rollo sobre la división histórica de la izquierda que me ahorro de transcribir.

ABC

"Más grietas en el Consejo de Ministros". Nos vamos a entretener mucho hasta las elecciones. Dice Sostres que "Pablo Iglesias ha perdido contra sí mismo, contra sus expectativas, por su mediocridad y la vulgaridad que ha demostrado convirtiéndose en un nuevo rico incluso más hortera que los que él con razón criticaba. Ha perdido también por su falta de generosidad, intelectual y política, por su sectarismo, que no es más que una forma de egoísmo". "Yolanda Díaz no le ha derrotado. Es simplemente la que viene a continuación, y viene caducada". La chica de moda de la izquierda caviar.

Isabel San Sebastián tampoco siente ni la más mínima piedad por Pablo Iglesias porque no puede olvidar que "su soberbia era pareja a su inconmensurable arrogancia, su agresividad y su disposición a emplear cualquier medio con tal de colmar su ambición". Cierto, disfrutemos de su caída en vivo y en directo. "Lo peor de todo a sus ojos debe de ser la aparición de una rival que le disputa el liderazgo y no se deja intimidar. Una antigua 'groupie' encumbrada por él, que ha salido respondona y no ha dudado en traicionarle, como a todos los padrinos que en el pasado confiaron en ella". Menuda bruja. "Bajo su sonrisa impecablemente maquillada, su simpatía innegable y su aparente amabilidad, Yolanda Díaz es la réplica perfecta del marqués de Galapagar". "Cuando se apaguen los ecos de su minuto de gloria, no obstante, comprobará que ha entablado una batalla imposible de ganar. Porque, lejos de Sumar, su buque insignia resta a la izquierda, del mismo modo que Podemos no puede y sus gentes distan de estar Unidas". Pero no se le puede negar que ha estado espabilada al organizar su coronación en Semana Santa cuando no hay nada de qué hablar.

Pedro García Cuartango discrepa de Isabel. "Se le pueden formular muchas críticas al proyecto que presentó anteayer Yolanda Díaz. Entre ellas, que nace sin una base ideológica definida y que es una suma de fuerzas heterogéneas en torno a su liderazgo. Pero la iniciativa parte con un capital valioso que sería un error desdeñar: la ilusión. Algo que no tiene Podemos, que ha dilapidado las esperanzas que generó tras emerger de aquel movimiento popular de indignación que sacudió la aletargada política nacional".

Es más, la Yoli tiene cautivado a Cuartango. "Yolanda Díaz tiene cualidades que ha demostrado como ministra de Trabajo. Y posee una empatía de la que carece Irene Montero. Es la única persona que genera en estos momentos el suficiente consenso para construir una fuerza a la izquierda del PSOE". Yolanda no ha hecho nada ni sería nadie sin Pablo Iglesias, Cuartango. Ni tiene empatía ninguna, simplemente comparada con la histérica de Irene, Ione y la chupi pandi de Igualdad parece hasta una persona cabal. "Lo único que parece claro es que Podemos está muerto de cara a las próximas elecciones generales". Ay, Cuartango, pues sí que te ha abducido Yolanda. Sumar es Podemos con otro nombre.

La Razón

"Podemos se prepara para la guerra con Sumar". ¡Cómo mola! "Los morados lo ven claro: existe un movimiento para terminar con ellos y dejarlos fuera del tablero político". Qué listos, los morados. ¿Y sabrán que ese movimiento lo patrocina Pedro Sánchez o todavía no se han dado cuenta? "A dos meses de las autonómicas y municipales de mayo, las espadas están en alto. Yolanda Díaz se mueve en el enfrentamiento con sus antiguos compañeros y estos no esconden su preocupación. Salvo un pacto «in extremis» parece que los dos proyectos acudirán por separado a las próximas citas electorales, una estrategia que más que sumar les restará impulso de cara a los comicios". Pues no queda.

El editorial avisa de que "el entusiasmo arrebatado, rayano en el ditirambo, con el que algunos sectores de la izquierda política y, sobre todo, mediática han saludado la candidatura a la presidencia del gobierno de Yolanda Díaz no debería hacernos olvidar que nos hallamos ante la mera sustitución de una marca electoral, la de Unidas Podemos, que se considera amortizada, por otra, Sumar". Que son los mismos perros con distinto collar.

"Parafraseando a Íñigo Errejón, el liderazgo de Yolanda Díaz pretende encarnar «ese comunismo que no de miedo a mi vecina», es decir, limado de las asperezas radicales, sectarias, que han marcado ante la mayoría de la opinión pública la gestión de la guardia pretoriana podemita, como las ministras Irene Montero e Ione Belarra". Es que vaya par.

"De momento, quien lleva las de perder es la vieja marca, que tendría que competir en las municipales y autonómicas con el sambenito extremista que le ha colocado Díaz, quien, todo hay que decirlo, demuestra cierta maestría al no jugarse nada en mayo". Pablo Iglesias no tiene nada que hacer. Está pasado de moda para la izquierda cuqui y solo le quedan los cañeros. El machista engreído ha sido destruido por dos mujeres, una de ellas encumbrada por él. Quién se lo iba a decir.

Toni Bolaño se extraña de la ceguera de Pablo. "Podemos sigue sin ver que los que están solos es el grupo comandado por Iglesias, Belarra y Montero. Es más, este grupo también merma a tenor de los apoyos que Yolanda Díaz recabó en el acto de Magariños". "Iglesias tiene en su mano ser héroe o villano. Puede Sumar o enrocarse en la nimiedad. Debe decidir si quiere ganar o solo tener su razón". Iglesias dejó la vicepresidenta del Gobierno por voluntad propia porque le aburría el Gobierno. Yo bajaría los decibelios de presión sobre el único político que ha dejado ese pedazo de cargo porque no le interesa ese tipo de poder.

Como dice Carla de La Lá, "Yolanda okupa Podemos y Sánchez, complacido, que ponga sus barbas azules a remojar ¿Y si los votantes más izquierdosos y feministas del PSOE se vuelven a la golosa mujer presidenciable y los más centristas prefieren a Feijoo?. ¿Qué sería del PSOE?.Yolanda dice que "te adora". Corre Sánchez". Eso sí que sería maravilloso, que fuera la chica de Sánchez la que se lo cargara.