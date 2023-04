La descomposición de Ciudadanos está permitiendo al PP captar a muchos de los cargos del partido naranja con los que han estado gobernado en algunas administraciones. Es el caso de la concejal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, que se ha unido a la candidatura de Jorge Azcón para arrebatar el Gobierno de Aragón al socialista Javier Lambán.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Herrarte ha contado los hitos que han conseguido estos años gobernando Zaragoza y el abandono de Ciudadanos para fichar por el PP. Ha asegurado que tiene "satisfacción por el trabajo que hemos hecho el equipo de Azcón". Ha asegurado que cogieron "una ciudad famosa por el alcalde de la gomina, la que tenía más deuda por habitante y hemos conseguido darle la vuelta por completo". "Cogimos una ciudad con una deuda 119% y la dejamos en el 82% con una pandemia y bajando impuestos y tasas", ha añadido.

Ha enumerado algunas de las cosas que han conseguido llevar a cabo como poner "en marcha proyectos que llevaban más de cuarenta años parados", renovar "todas las contratas y la flota de buses" o apoyar "a los autónomos y las empresas familiares". Carmen Herrarte ha señalado que "la inversión en comercio y hostelería del Ayuntamiento de Zaragoza, que somos el 53% de Aragón, es mayor que la que han hecho desde el Gobierno de Aragón que se dedican al 100% de la población".

Herrarte ha añadido que "siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero le hemos dado la vuelta a Zaragoza con un gran alcalde que es Azcón y el objetivo es seguir haciéndolo". En este sentido ha sacado pecho por el actual candidato a gobernar Aragón por el PP del que ha dicho que es "un líder" que "ha alineado objetivos" y les "ha motivado". "Va por la calle y le paran para aplaudirle", ha dicho Herrarte que piensa que "es el líder que necesita Aragón porque está en una situación delicada".

El terror de Lambán

"Una CCAA o va haca adelante o va hacia atrás, tenemos el ejemplo de Cataluña y Barcelona. Era el paradigma de modernidad y progreso y ahora desgraciadamente no lo es. Ahora es Madrid", ha comentado Carmen Herrarte sobre el declive de Cataluña y cómo Aragón se encuentra en una deriva similar desde que lo preside Javier Lambán.

Herrarte ha dicho que "hay que explicar que Lambán tiene un Gobierno Frankenstein como lo tiene Sánchez. Tiene un vicepresidente del Gobierno, el señor Aliaga, que tiene dos sentencias en contra por haber hecho trampas en el congreso de su partido y ha sido expulsado de presidente de su partido. Y es del que depende la industria". Lambán "gobierna con Podemos y por eso Aragón es un infierno fiscal. A nosotros se nos están yendo empresas. Se nos van a Madrid porque Aragón en este momento es un infierno fiscal", ha lamentado. Además ha explicado que también el socialista gobierna "con la Chunta que es un partido nacionalista que llevaba de eslogan en sus campañas: Aragon ye nación y además ha invertido tiempo y dinero en promover el catalán en Aragón".

El presidente aragonés aprovechó la descomposición de Ciudadanos y la entrada de algunos del partido naranja en el PP para hablar de un caso de transfuguismo. Herrarte ha dicho que entiende que "Lambán piense solamente en los beneficios de su partido por encima de los de los ciudadanos. Nosotros hemos gobernado para nuestros ciudadanos y los resultados de nuestra gestión nos avalan. Quiero recordarle a Lambán que el presidente socialista Marco usó a un tránsfuga, Emilio Gomáriz, que le dio el Gobierno y que en Huesca tienen el Ayuntamiento porque un tránsfuga de Cs votó lo que no debía". En este sentido ha dicho que esas declaraciones las hace porque "Lambán está aterrado, sabe que esto se le acaba y que viene Azcón".

Para Herrarte Jorge Azcón "es un líder que tiene más presente y futuro que pasado. Que tiene experiencia tanto en la iniciativa privada como en la administración pública. Lo ha hecho muy bien en el Ayuntamiento de Zaragoza" y por estos motivos piensa que "Lambán está amortizado y es normal que el miedo le mueva a hacer declaraciones fuera de lugar".

El hundimiento de Ciudadanos

La todavia concejal por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha comentado también el hundimiento de su partido. Ha dicho que "Cs tiene el mismo relato siempre: el enemigo exterior que nos ataca" y que "la realidad es que hubo una refundación en enero donde se dio unas normas a sí mismo que ya incumplió con las primarias de Begoña Villacís pero es que en Aragón no ha habido primarias. Se han puesto candidatos a dedo".

"Una organización que se hace trampas a sí misma creo que debería mirar hacia dentro. Los que entramos en el Cs de Rivera entramos en el con Sánchez no y la realidad es que Cs ha sido muleta del sanchismo. En Aragón votó a los presupuestos de Lambán sin pedir nada a cambio", ha explicado. Herrarte también ha dicho que no va a entregar el acta porque "nos queda un mes y medio" y que si los seis concejales la entregan "bloqueamos la ciudad al completo" y "sería un acto de irresponsabilidad". "No es lo mejor para los ciudadanos y es una situación tremendamente excepcional", ha apuntado.