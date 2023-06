El ex de Cs Martín Blanco, número 1 del PP por Barcelona y Alejandro Fernández rechaza una oferta de Feijóo

Pocos días después de haber abandonado Ciudadanos, su acta de diputado en el parlamento autonómico catalán y su cargo como portavoz de la formación liberal, Ignacio Martín Blanco ha sido designado número uno del PP para las elecciones generales por la demarcación de Barcelona. Nada más conocerse que Martín Blanco se había pasado al PP se destacó que el fichaje sería uno de los candidatos del partido por Barcelona, bien en el primer puesto o en el tercero. Este lunes ha trascendido que finalmente será quien encabezará la candidatura que en las últimas generales ocupó Cayetana Álvarez de Toledo.

El nombramiento ha causado ciertas críticas internas en un partido que atraviesa una fase de convulsión y nervios tanto por el papel en el futuro de su actual presidente, Alejandro Fernández, como por el sentido de la votación del grupo municipal en Barcelona y que puede hacer decantar la balanza por el socialista Jaume Collboni o por el separatista Xavier Trias, el alcaldable del partido de Puigdemont y ganador de las elecciones municipales en la capital catalana.

El propio Alejandro Fernández explicó el pasado sábado a través de Twitter que el partido le había ofrecido volver a Madrid pero que había declinado la oferta. "Quisiera agradecer, de todo corazón, la oportunidad que me brinda mi partido de volver al Congreso de los Diputados. Pero me quedo en Cataluña. En su momento, fui muy crítico con aquellos políticos que, a la primera dificultad, se fueron a Madrid y dejaron aquí una enorme sensación de abandono. Yo no caeré en semejante error. Tengo para mí que, tras el 23J, vamos a volver a vivir episodios en Cataluña que exigirán una voz fuerte que defienda los derechos y libertades de los catalanes no nacionalistas. No será sencillo, pero a mí me va la marcha...Yo no os voy a abandonar", aseguraba Fernández en un mensaje que según fuentes del PP revelaba el malestar del presidente del PP en Cataluña y su negativa a plegarse sin plantear resistencia a los designios de Alberto Núñez Feijóo, que quiere un relevo en el liderazgo del PP en la región.

Los otros candidatos

A ese malestar de Fernández y sus fieles se une el que ha causado que Martín Blanco, un recién llegado, vaya a ostentar un puesto tan significativo en las próximas generales, el primero de la candidatura por Barcelona. Según esas voces críticas, se trata de un desprecio de Génova por la gente que lleva años dedicándose al partido en Cataluña en unas condiciones de gran dificultad y aislamiento. Los otros candidatos catalanes del PP serán Concepció Veray por Gerona, Dante Pérez Berenguer por Lérida y Pere Lluís Huguet por Tarragona.