Esta campaña electoral está girando, por parte del PP, en torno a la derogación del sanchismo que, entre otros muchos aspectos, incluye una forma de gobernar en la que las mentiras por parte del presidente Pedro Sánchez —eufemísticamente descritas ahora como "cambios de opinión"— han sido una constante en la legislatura desde su mismo inicio.

El PSOE y sus terminales mediáticas están intentando revertir esa imagen tan negativa que una gran parte de los ciudadanos tienen del presidente del Gobierno. Por ello tratan de pillar las mentiras del PP cada vez que cualquiera de ellos hace una declaración.

Si no hay donde rascar, directamente se inventan algo que el del PP no ha dicho, como ocurrió ayer mismo en la SER durante la entrevista de Ángels Barceló a Sánchez, en la que en una de las preguntas atribuyó a Feijóo una afirmación sobre el voto por correo que el líder del PP jamás había hecho.

Tras el cara cara del lunes en Atresmedia, el propio Gobierno y varios medios de comunicación han difundido la idea de que Núñez Feijóo lo único que hizo fue decir mentiras y embarrar el debate, difundiendo todo tipo de mensajes y argumentarios para imputar a Feijóo un defecto, por ser generosos, que es marca de Sánchez. Para contrarrestarlo, el PP ha publicado un documento de 11 páginas con todas las mentiras o datos falsos que dio Pedro Sánchez durante ese debate.

Ayer se produjo otro debate en RTVE con los portavoces parlamentarios de los siete partidos con grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados.

El País fue realizando una verificación en directo de lo que decían los candidatos. Su afán por dejar al PP como mentiroso les llevó a tener que rectificar su propia verificación, en la que tachó de "falsa" una afirmación de Cuca Gamarra sobre la ocultación de los fijos discontinuos.

"Verificación | El Gobierno no oculta la cifra de fijos discontinuos, una polémica recurrente en el PP desde el arranque de la nueva reforma laboral. Trabajo siempre ha defendido que no se ha alterado la manera de contar a los fijos discontinuos, ya que la metodología se fijó en una orden de 1985".

Verificación | El Gobierno no oculta la cifra de fijos discontinuos, una polémica recurrente en el PP desde el arranque de la nueva reforma laboral. Trabajo siempre ha defendido que no se ha alterado la manera de contar a los fijos discontinuos, ya que la metodología se fijó en… pic.twitter.com/xFt1XiZ9ex — EL PAÍS (@el_pais) July 13, 2023

En realidad lo que era falsa era la verificación de El País, por lo que tuvo que publicar su propia rectificación. "Rectificamos la anterior verificación. La hemos pasado de falsa a imprecisa porque el Gobierno dispone de los datos de fijos discontinuos, pero no los hace públicos de forma recurrente y no ha actualizado la estadística".

Rectificamos la anterior verificación. La hemos pasado de falsa a imprecisa porque el Gobierno dispone de los datos de fijos discontinuos, pero no los hace públicos de forma recurrente y no ha actualizado la estadística #Debatea7RTVE https://t.co/VVeUfMnwTY pic.twitter.com/gVeKZEnZKH — EL PAÍS (@el_pais) July 13, 2023

La propia rectificación es casi peor que la primera verificación, porque si el Gobierno dispone de esos datos, no los hace públicos y no los actualiza, es que los oculta —un ejemplo más que no hace sino ratificar que este Gobierno ha sido muy poco transparente en el ejercicio del poder—. Y que oculta esos datos es precisamente la pregunta que hizo Cuca Gamarra. Por lo tanto, la rectificación de la verificación tendría que haber sido de "falsa" a "verdadera", no a "imprecisa".

Lo cierto es que el dato de fijos discontinuos ha sido una polémica recurrente que ha arrastrado este Gobierno desde que se aprobó la reforma laboral. El Gobierno ha sido incapaz, o no ha querido a propósito, de informar con transparencia de la situación real del mercado laboral y de los datos de paro, por más que se le ha requerido.