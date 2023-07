La resaca del único cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PP para relevarle en las elecciones generales del próximo 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, continúa varios días después en los que la izquierda ha optado por el relato de que el líder popular mintió para no reconocer la derrota de Sánchez. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Feijóo ha analizado lo que sucedió en el mismo y su sorpresa ante la actitud del líder socialista.

Feijóo ha dicho que "sabía que podía haber interrupciones" durante el cara a cara, pero "no sabía que podía haber tantas". "Lamentablemente", esas interrupciones del presidente del Gobierno fueron "constantes" e, incluso, "había momentos en los que ni yo mismo me oía". Cree que "el objetivo era embarrar el debate y, al final, contestase a las provocaciones y que se quedase en una bronca". Para el líder de la oposición "el objetivo era claro: decirle a los españoles que me conozcan de verdad, sin intermediarios". En este sentido, ha remarcado que "en igualdad de condiciones" el cara a cara "era una oportunidad que no podía desaprovechar". Y dar la imagen de que "el PP está preparado para gobernar España a partir del 23J".

Las mentiras de Sánchez en el cara a cara

El líder del PP llegó "a la conclusión" de que Pedro Sánchez no paraba de mentir "porque era incapaz de aceptar cuestiones que todo el mundo sabe" como "decir que Zapatero no ha congelado las pensiones" cuando "él lo votó ya que estaba en el Congreso" o negar que "las cajas de ahorros quiebran durante el mandato de Zapatero". Para Feijóo "es cuestionar datos objetivos que conoce todo el mundo".

Alberto Núñez Feijóo ha contado que en Génova han preparado un "informe de todos los datos falsos del señor Sánchez" que ocupa "once folios". Ha asegurado que él "siempre" que da "un dato" éste "tiene que tener una fuente". Aunque ha reconocido que se puede equivocar en una cifra o un porcentaje, no en si sube o baja. También ha recordado que cuando ha tenido "oportunidad de debatir en el Senado y las cosas que podía decir cuando él tenía el turno de réplica veía que Sánchez es capaz de negar un dato en sede parlamentaria del INE, Eurostat o del Banco España". Cree que "entre los datos y la mentira, siempre que hay que elegir, el presiente del Gobierno elige la mentira".

Sánchez "tiene unos problemas de formación enormes"

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno le ha reconocido a Sánchez su capacidad de resurrección: "Le echan del PSOE y, sin embargo, renace de sus cenizas y vuelve a ser secretario general. Después, hace cosas que yo no podría hacer". Algunas de estas, ha recordado, se las dijo en el debate: "Oiga, es que ha cesado a todos sus colaboradores más directos".

Ese carácter, ha indicado Feijóo, "desde el punto de vista del poder, ha tenido sus frutos". Otra cosa muy distinta, claro, es cómo le ha afectado al país: "No es bueno para España". El líder de los populares ha dicho que, "después de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, empezó el fuego a discreción" contra él. Tras recordar su trayectoria como gestor en lo público, pidió "un poco de respeto" y sacó su currículum electoral: "Si un señor se ha presentado cuatro veces a las elecciones, y las cuatro ha sacado mayoría absoluta, al menos, a ese señor le debes un respeto. Cuando debates con Sánchez, te das cuenta de que tiene unos problemas de formación enormes".

"Que no se quede un voto en cartería"

Sobre los problemas derivados del voto por correo –2,5 millones de personas lo han pedido; este miércoles, 400.000 pudieron ejercer el derecho–, Núñez Feijóo ha dicho que "Correos es una empresa muy sólida" y que la conforman personas con una "profesionalidad indiscutible". Ahora bien, "¿qué dificultades tenemos? Julio: en julio, Correos tiene su plan de vacaciones, las personas piden las vacaciones con anterioridad y se autorizan".

El candidato a la presidencia del Gobierno ha recordado que, siendo presidente de Correos, "cuando teníamos la campaña de Navidad, el incremento de envío postal era evidente, y cuando teníamos elecciones, nos preparábamos y hacíamos un incremento enorme de la plantilla para distribuir y clasificar". ¿Qué ocurre ahora? "Que ha habido una discusión entre CCOO, UGT y CSIF porque querían 14.000 personas de refuerzo para repartir 2,5 millones de objetos postales que no es un márketing de un banco: no, no, esto es un derecho, esto es sagrado. Esto tiene prioridad uno. Por consiguiente, teníamos que tener prevista una contratación de personal, y de personal adiestrado".

El líder del PP ha vuelto a subrayar la seriedad de los profesionales de Correos: "Se juegan la reputación de la compañía. Si tenemos un problema en Correos, esto llega al fin del mundo". "Insisto y vuelvo a insistir: no podemos ser cicateros con ningún recurso que fuere necesario para que no se quede un solo voto en una cartería, y segundo, pido a los carteros, aunque lo tengan que hacer en el turno de tarde si su turno es de mañana, que no dejen un voto en cartería", ha añadido.

Además, Feijóo ha dicho que en ningún momento ha hablado "de pucherazo", "sino de las manifestaciones de CCOO y UGT": "Muchos ciudadanos te dicen por la calle: "Oiga, que pedí el voto hace dos semanas y no lo tengo". Y esto no me lo invento yo: dos personas de mi equipo pidieron el voto y no lo tienen".

¿Qué es derogar el sanchismo?

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno ha comentado el acuerdo que le ofreció a Pedro Sánchez durante el cara a cara. Alberto Núñez Feijóo le ofreció pactar que gobernase el partido que ganase las elecciones y que él se comprometía a dejar que Sánchez gobernase y así no tener que depender de sus socios actuales. Sin embargo, el líder socialista se negó a firmar ese acuerdo. Feijóo ha comentado que demuestra que "el señor Sanchez está dispuesto a gobernar perdiendo" y ha indicado el problema que puede suponer que el líder de la oposición "en el Congreso va a hablar en nombre y representación de más gente que el presidente del Gobierno, algo que no tiene precedentes".

Ha recordado que durante el primer Gobierno de Aznar, Felipe González no intentó gobernar con CiU o el PNV y que todo cambia "desde el Pacto del Tinell" del 14 de diciembre de 2003 cuando Pasqual Maragall del PSC, Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, y Josep Lluis Carod-Rovira, de ERC, acordaron un cordón sanitario contra el PP. Feijóo ha dicho que ese acuerdo "ahora está elevado a la enésima potencia" por los pactos de Sánchez con ERC y Bildu y que ahora "ya vale todo".

En este contexto, el líder del PP ha explicado lo que significa la expresión "derogar en sanchismo" a la vez que ofrece un acuerdo a los socialistas para que ninguno de los dos grandes partidos tenga que depender de otras fuerzas para gobernar. Ha asegurado que "derogar el sanchismo y hablar con el PSOE no son cosas incompatibles" porque "si ganamos las elecciones el PSOE tiene que tomar una decisión" ya que "no puede tener a un presidente del Gobierno que no ha ganado las elecciones".

Ha dicho que "los congresos no los ganan los parlamentarios, los ganan los militantes o los apoderados" y que durante la época de Sánchez en el PSOE se ha gobernado con una "técnica cesarista" en la que el presidente del Gobierno "ha controlado el aparato y ha echado o expulsado a cualquier persona que se le oponga". Por eso ha apuntado que hay que "derogar el sanchismo en el Gobierno y en el partido" y que en el PP "vamos a hacer nuestro trabajo y en el PSOE tienen que hacer el suyo".

Para Feijóo derogar el sachismo es "derogar la ley de desmemoria democrática; la Ley Trans y sustituirla por una ley que sea respetuosa con el sexo biológico y con los menores; es derogar la Ley de Vivienda; la reforma educativa con la que estamos perdiendo rankings en PISA; es reponer las conductas que van en contra de la unidad de la nación y que un señor que declara la independencia es un señor que está delinquiendo y que un referéndum llamado ilegal, como es ilegal, tiene que estar en el Código Penal; es cambiar la forma de hacer política y que cuando mientas no digas que cambias de opinión; derogar el sanchismo es hacer una política diametralmente opuesta a la división en bloques que ha planteado Sánchez". Para Feijóo al líder socialista "le interesa que el país se divida y a mí que el país se una".

¡Que te vote Txapote!

Alberto Núñez Feijóo también ha comentado la famosa frase que se ha vuelto viral y que le dicen continuamente a Pedro Sánchez y otros dirigentes socialistas: ¡Que te vote Txapote! Al líder del PP le ha sorprendido que a los dirigentes de Bildu les parezca mal y que "escuchar a Bildu decir que esto ofende a las víctimas" demuestra "el nivel de esquizofrenia de la política española". Algo que "tenemos que diagnosticar y, después, tratar".

También ha comentado lo que hará su Gobierno en los 100 días después del 23J si gana las elecciones generales. Ha contado que tiene "un grupo de trabajo desde hace más de 15 días que su único objetivo es valorar qué debemos hacer en los primeros 100 días en el caso de gobernar". Uno de esos está preparándose para hacer un cambio en la forma de elección del CGPJ para que la mayor parte del mismo "lo elijan los jueces y los magistrados", hay otro preparado para una reforma fiscal y otro para "el tema del agua" a lo que le darán "prioridad".

Alberto Núñez Feijóo también ha señalado que "la estructura del Estado es un laberinto" y que le sorprende que haya "miles de personas que están trabajando en lo que se conoce como Administración paralela" en fundaciones y organismos que cuelgan de los distintos ministerios. Cree que hay que actuar con "la determinación de no perder el tiempo y adoptar una serie de decisiones que se tienen que adoptar sin perder el pulso". Cree que "no tenemos tiempo" y que "no será fácil", pero para él "lo más difícil es ganar el 23J".