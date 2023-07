En una entrevista en Es la Mañana de Federico de esRadio a diez días de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo se ha referido a las dificultades que se están viviendo con el voto por correo. Hoy es el último día para solicitarlo y se prevé que la cifra llegue a 2,5 millones de personas que tienen que recibir la documentación en plazo. Ante las denuncias de los sindicatos, Feijóo ha reiterado su llamamiento a los carteros para que trabajen "mañana y tarde", "gente profesional" que "conoce particularidades que no conocen ni los vecinos" y de una "profesionalidad indiscutible".

El candidato popular ha reiterado que la sorprendente convocatoria electoral llegó con los planes de vacaciones ya aprobados, también en Correos, "como es natural". Ante situaciones como campañas de navidad o elecciones, Feijóo ha señalado desde su experiencia al frente de la empresa pública que "nos preparábamos y hacíamos un incremento enorme de personal para distribuir y clasificar".

El líder del PP ha recordado que no estamos hablando de extractos o cartas de un banco: "Esto es un derecho, esto es sagrado. No es un paquete por muy importante que sea su contenido. Esto tiene prioridad uno".

El líder del PP ha insistido en que "teníamos que tener prevista una contratación desde hace tiempo y personal adiestrado" y ha recordado la "complejidad" de la tarea. Sobre los sindicatos, ha destacado que les conoce y se están "jugando la reputación de la compañía" cuando hacen estas demandas. También ha subrayado el impacto "en cualquier país del mundo" si finalmente el 23J "no les llega el voto a 300.000 personas".

"España no puede meterse en esta senda"

Feijóo ha insistido en que "no podemos ser cicateros" con cualquier recurso que sea necesario "para que no se quede ni un voto en una cartería". "Pido a los carteros que trabajen mañana y tarde para que en su distrito los votos lleguen a los domicilios", ha reiterado el líder del PP, destacando cómo este "atasco" que denuncian los trabajadores "no es algo que me invente yo" sino que se lo está diciendo su entorno. "Hay dos personas de mi equipo que lo pidieron a finales de junio y no lo tienen", ha puesto de ejemplo.

"No queremos contemplar ese escenario: sería un escenario de enorme trascendencia política y jurídica", ha dicho sobre la posibilidad de que un número importante de personas se quede sin poder votar. "No pueden quedar votos en las carterías; eso no puede ocurrir. Espero que nos pongamos todos a trabajar para que no dé lugar a una situación que no podemos ni pensar. España no puede meterse en esta senda", ha zanjado.