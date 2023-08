Esparza advierte que "el objetivo claro" de Bildu es que "Navarra desparezca"

La aritmética electoral en Navarra tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo dejó a José Javier Esparza y a su partido Unión del Pueblo Navarro (UPN) como los más votados aunque no consiguió tener una mayoría absoluta que sí tenía la presidenta socialista María Chivite pactando con todos los partidos a su izquierda incluidos los proetarras de EH Bildu. Finalmente Chivite volverá a ser investida presidenta gracias al apoyo de todos sus socios.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente de UPN y candidato a la presidencia de la Comunidad Foral de Navarra, José Javier Esparza, ha asegurado que "había una hoja de ruta ya escrita" para que Chivite volviera ser investida y para ello "había que pasar las elecciones generales del 23J para no molestar a Pedro Sánchez y que no se visibilizara un acuerdo del PSOE con EH Bildu que le perjudicara electoralmente". "Una vez pasado el 23J ha ocurrido lo que todos pensábamos que iba a ocurrir", ha lamentado.

Esparza ha explicado que "en Navarra había una mayoría suficiente, una mayoría absoluta de 15 parlamentarios de UPN y 11 del PSOE, 26 sobre 50, para poder hacer políticas moderadas. Nosotros hemos tendido la mano al PSOE para hablar de gobernabilidad y de estabilidad y el PSOE no ha querido ni sentarse porque tienen una hoja de ruta perfectamente diseñada, porque el PSOE está muy cómodo con EH Bildu, de hecho de todos los socios que tiene en Navarra es con el que tiene una relación más fluida y cariñosa. Por parte de EH Bildu prefieren un Gobierno liderado por Chivite a uno liderado por Esparza al igual que en Madrid prefieren a Sánchez que a Feijóo".

Los "objetivos" de EH Bildu

El presidente de UPN ha indicado que "EH Bildu tiene muy claro cuales son sus objetivos" y que es "una política a medio y largo plazo" por lo que el partido de los proetarras "no tiene ninguna prisa". "El objetivo claro", según Esparza, es que "Navarra desparezca como realidad institucional como lo que es hoy, una Comunidad Foral diferenciada y dentro de España y el PSOE lo está fortaleciendo y haciendo un partido político más relevante en Navarra y eso no ayuda al futuro de esta tierra".

"Nosotros vamos a criticar a este Gobierno cuando tome decisiones que pensemos que sean perjudiciales, vamos a hacer propuestas y vamos a apoyar incluso a este PSOE para que EH Bildu tenga cuantas menos llaves, mejor", ha apuntado el político navarro que ha señalado que "en el acuerdo programático que acaban de firmar hay una revisión de mejoramiento del Fuero". Para Esparza "es evidente lo que quiere Bildu: la autodeterminación y el derecho a decidir, en eso están y nosotros vamos a bloquear esa posición sin ningún tipo de duda y espero que el PSOE no dé un paso tan relevante como el que acabo de describir".

Sobre la situación política que han reflejado las últimas convocatorias electorales pese al crecimiento de Bildu ha dicho que "un 80% de los navarros no quiere ningún tipo de aventura identitaria ni independentista". "Navarra en ese sentido es muy clara: hay 31 parlamentarios constitucionalistas, 16 nacionalistas independentistas y quedan 3 de Contigo (Sumar) que no se sabe si están un sitio o en otro porque depende del día. La sociedad navarra está orgullosa de lo que es, de formar parte de España de forma total y absolutamente mayoritaria. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección".

Sin embargo, para el líder de UPN "una cosa no oculta la otra" y cree que "la izquierda abertzale tiene muy claros sus objetivos" y por ese motivo "va a apoyar a Chivite o Sánchez porque es lo mejor para su proyecto político independentista y su prioridad que es sacar a los presos de ETA de las cárceles". "¿Qué ha ocurrido estos cuatro años que han estado apoyando a Sánchez y a Chivite? Que los terroristas están en las cárceles del norte de España; que las competencias de prisiones la tiene el Gobierno Vasco; que ya se están habilitando terceros grados que luego son corregidos por la propia Audiencia Nacional; que Otegi abiertamente habla de Presupuestos por terroristas; que se está normalizando a EH Bilildu, que ha pasado de 7 a 9 parlamentarios y en el País Vasco también ha crecido y que en las Generales ha sobrepasado al PNV; que siguen haciendo homenajes a asesinos cuando salen de la cárcel y no pasa nada; que meten terroristas en sus listas electorales y no pasa nada; que meten pasquines con imágenes de guardias civiles en una hoguera y no pasa nada. EH Bildu sigue utilizando a este PSOE fortaleciéndose sin renunciar su pasado", ha reflexionado.

¿Moción de censura en Pamplona?

Una de las perjudicadas de este acuerdo del PSOE con EH Bildu puede ser la flamante alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de UPN que logró la alcaldía con el apoyo del PP y el voto en blanco del PSOE. El acuerdo por Navarra entre los socialista y los proetarras podría abrir la puerta a una moción de censura para que el bilduetarra Joseba Asirón fuera elegido alcalde.

Esparza ha dicho que "nosotros no podemos estar con una espada de Damocles permanente" y que "ocurrirá lo que tenga que ocurrir". "La señora Ibarrola lo que está haciendo es trabajar desde el minuto uno por sacar adelante un proyecto de ciudad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Pamplona y en eso está". Sobre los socialistas ha dicho que "ellos sabrán" aunque sabe que "no vamos a hacer política ficción" cree que "tenemos que estar centrados en lo que tenemos que estar centrados". En este sentido ha recordado que "UPN es el único partido que es capaz de frenar a EH Bildu en Navarra. Vamos a intentar debilitar todo lo que esté en nuestra mano a EB. Que ellos decidan es perjudicial para la convivencia y la prosperidad".

El apoyo a Feijóo

José Javier Esparza ha confirmado también el apoyo al candidato del PP a la presidencia del Gobierno y vencedor de las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo. Ha recordado que "nos presentamos a las elecciones diciendo que íbamos a votar a Feijóo en una investidura y es lo que vamos a hacer. UPN es un partido muy previsible y tiene palabra y es lo que le he trasladado ya en dos ocasiones a Feijóo".

El líder de UPN ha sido cuestionado además sobre si el PSOE en Navarra es constitucionalistas por los acuerdos con los proetarras de Bildu. Esparza ha comentado que "este PSOE no es el que históricamente hemos conocido ni en España ni en Navarra con el que nosotros hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Es un PSOE que con tal de llegar al poder es capaz de cualquier cosa". En este sentid, ha señalado que "hay cuestiones como la reforma del amejoramiento, el derecho a decidir y la autodeterminación que nosotros vamos a tener una oposición frontal y contundente y espero que el PSOE no se pliegue y se rinda y dé un paso tan relevante para Navarra como sería ese. De ellos depende".