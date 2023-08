El presidente del PP de Cataluña contradice a Bendodo y rechaza hablar con Junts

El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha aprovechado su presencia en la toma de posesión del nuevo presidente autonómico de Aragón, el popular Jorge Azcón, para advertir que su partido no puede negociar con Junts per Catalunya (JxCat) porque se trata de un partido que está fuera de la Constitución y su líder, Carles Puigdemont, es un prófugo de la Justicia.

Las palabras de Alejandro Fernández se producen un día después de que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, asegurara a preguntas de la prensa sobre hipotéticos contactos de su partido con Junts que "hay que hablar con todos, pero no pactar con todos y tragar con todo". No obstante, Bendodo afirmó que no ha habido contactos del PP con el partido de Puigdemont, aunque insistió en que son claves para la investidura.

Tales declaraciones, en la línea de las que pronunció el vicesecretario de coordinación autonó­mica y local del PP, Pedro Rollán, quien planteó la posibilidad de hablar con Junts siempre "dentro de la Constitución". Unas y otras manifestaciones han sido criticadas por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una entrevista en Radio Nacional de España en la que ha dicho que "Vox y los separatismos son antónimos" y que nunca formación parte de una "ecuación" en la que estén los separatistas.

Por su parte, Alejandro Fernández ha negado de forma tajante la posibilidad de hablar con Junts. "Quien se sitúa fuera de la Constitución es Junts y Puigdemont es un prófugo de la justicia, lo que descarta cualquier tipo de negociación".