Policías anuncian una querella contra Marlaska por la medalla a Pumpido

Cándido Conde Pumpido se ha convertido en uno de los premiados este año con las medallas de la Policía Nacional, una decisión que ha indignado entre los policías. El presidente del Tribunal Constitucional, en el ojo del huracán por las últimas decisiones y negociaciones del Gobierno que dependerán del tribunal de garantías, ha sido galardonado con la Cruz Roja Honorífica de la Policía Nacional y sindicatos del cuerpo han expresado ya su malestar.

En La Noche de Dieter, el portavoz de Jupol, Iván Domínguez, ha tachado de "vergüenza" y "falta de respeto" la concesión de la medalla recordando que cualquier policía nacional "se tiene que jugar literalmente la vida para ganársela". "Hay que erradicar estas prácticas del pasado, caciquiles", ha considerado.

Más allá ha ido el sindicato SUP: su portavoz, Jacobo Rodríguez, ha señalado que van a recurrir la condecoración y también van a llevar a Fernando Grande Marlaska a los tribunales "por un delito de prevaricación".

Desde el sindicato destacan que "parece" que la medalla se concede "en el momento más oportuno para granjearse favores en el Tribunal Constitucional".

El SUP defiende que Conde Pumpido "no cumple los requisitos mínimos para ser acreedor de tal condecoración" y también recuerda que en el pasado se querelló contra él por sus afirmaciones en las que "acusaba a la Policía Nacional de no perseguir los delitos", en alusión a unas declaraciones en 2009 cuando era fiscal general del Estado.