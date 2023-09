Tras la decisión de Sánchez de delegar en Óscar Puente la réplica del debate de investidura, Alberto Núñez Feijóo volvió a la tribuna para responder a un discurso trufado de ataques al líder del PP y sin ninguna mención ni a su programa ni a la amnistía.

Entre gritos de "cobarde" de diputados del PP y protestas socialistas, Feijóo avanzó que no pensaba "participar en el club de la comedia" y apuntó que su turno de palabra sería "muy breve". En efecto, estuvo unos cinco minutos en la tribuna plagados de interrupciones y llenos de frases demoledoras contra el presidente en funciones y su hoy portavoz, el ex alcalde de Valladolid.

"Me pedía seis debates y ahora no es capaz de hacer el segundo", dijo Feijóo en alusión a la campaña. El candidato popular recordó a Sánchez entre otras cosas que es el primer presidente derrotado tras un mandato completo y el primer "presidente en funciones que no hace un debate de investidura". "Es lamentable el nivel de deterioro de las instituciones que usted protagoniza", sentenció.

"La voladura de relaciones con el otro partido de Estado: ese es su legado", añadió Feijóo, que avisó que pese "a sus desprecios y su soberbia" no iba a cambiar de actitud "y lo reitero hoy: me debo a los españoles y no a Sánchez y diputados como usted". "El PSOE ha llegado al cénit de su desprestigio como partido histórico", sentenció antes de afirmar "este gobierno en funciones no mercería ser gobierno una semana", en alusión a las reacciones desde la bancada azul.