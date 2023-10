Los datos oficiales de la investigación del incendio de Murcia

Los bomberos siguen trabajando en los locales afectados por el mortífero incendio que ha costado la vida este domingo a 13 personas que se encontraban en la discoteca Fonda Milagro, ubicada en la zona de Las Atalayas de Murcia. El alcalde de la ciudad, José Ballesta, ha confirmado esta mañana que "no se han encontrado más cadáveres". Un pequeño respiro que nos llegaba desde el lugar de los hechos, donde ahora continúan las labores de apuntalamiento para que los investigadores de policía científica y policía judicial puedan entrar para intentar determinar el origen del fuego.

Ballesta no se ha querido pronunciar sobre las posibles causas pero sí ha explicado que, partiendo de la zona en la que se localizaron los trece cadáveres, "se ha cuadriculado toda la nave para realizar una análisis minucioso". "Cuadrícula por cuadrícula", ha insistido. Minutos antes, el alcalde de Murcia había aclarado en Es La Mañana de Federico Jiménez Losantos que eran dos y no tres -como se dijo en un principio- las discotecas afectadas por las llamas. El fuego se inició en la Fonda Milagros y "luego pasó al Teatre". No llegó a la Golden, ha confirmado.

Cabe destacar que las dos discotecas incendiadas se encuentran "en la misma nave, separadas por un panel". Así lo ha explicado este lunes la propia portavoz de Teatre, María Dolores Abellán, a las puertas de los establecimientos calcinados (que en el pasado formaban parte de un mismo negocio). "Son dos empresas y cada una gestiona su discoteca", ha aclarado. No obstante, después hemos conocido que Teatre no tenía licencia para operar desde enero de 2022 y que el Ayuntamiento no tenía conocimiento de la existencia de la Fonda Milagro.

Más allá de este extremo, que -en principio- no tendría que ver con el suceso que ha causado el fallecimiento de trece personas, lo que han explicado fuentes policiales a Libertad Digital es que las dos discotecas mantenían "la misma decoración, con el mismo revestimiento de madera" y que esto habría podido "facilitar la propagación del fuego", cuyo origen se desconoce de momento. Los investigadores trabajan con varias hipótesis y puede que tarden "semanas en tener la certeza" sobre qué provocó el inicio de las llamas.

Lo que sí ha trascendido es que los cuerpos del total de los fallecidos se han encontrado en planta superior de la discoteca, en una zona de reservados ubicados en palcos que dan a la pista de baile del establecimiento -con forma de teatro-, que es donde se habría concentrado la mayor parte del humo generado por las llamas. Por otra parte, se cree que inicialmente el fuego ha tenido "una combustión lenta". "No hubo una explosión o una detonación, empezó a arder poco a poco y se fue extendiendo", señalan las mismas fuentes. Y esto le habría permitido "expandirse sin que nadie se diera cuenta".

No hay más cadáveres

El hecho de que los bomberos no hayan encontrado más cadáveres entre los escombros es lo que ha llevado a la Delegación del Gobierno en Murcia a confirmar este lunes que no quedan desaparecidos. Desde Ayuntamiento prefieren ser más cautos y mantienen que hay una persona que continúa desaparecida, teniendo en cuenta que no ha sido localizada.

Tres de las cinco personas que se dieron por desaparecidas inicialmente, dieron señales de vida anoche. Tras enterarse de la tragedia en la discoteca de Murcia, se pusieron en contacto con sus familias. De la misma manera ha procedido esta mañana un joven que se encontraba en la playa de Cartagena, con escasa cobertura y ajeno a lo que había ocurrido en la Fonda Milagro.

🔴🔴🔴ACTUALIZACIÓN🔴🔴🔴 APARECE UN CUARTO DESAPARECIDO EN BUEN ESTADO https://t.co/aPWioqHf2R — José Ballesta (@Ballesta_Murcia) October 2, 2023

La identificación de los fallecidos

El magistrado del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, en funciones de guardia, ha decretado el secreto de sumario en las diligencias abiertas para la investigación del incendio mientras los forenses han empezado en la mañana de este lunes las autopsias para la identificación de los cadáveres.

Hasta el momento, se habría logrado conocer la identidad de tres de los fallecidos por las huellas dactilares y ahora se procederá al cotejo de perfil genético del resto de los cuerpos, a través de pruebas de ADN. Sus familiares han entregado a la policía distintos efectos personales (como cepillos de dientes, peines o cuchillas de afeitar) para que puedan recoger las muestras.

Otros incendios trágicos

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha decretado tres días de luto oficial por los fallecidos en el trágico suceso. La memoria nos lleva inevitablemente a recordar el que tuvo lugar en la discoteca Alcalá 20 de Madrid en 1983

Minuto de silencio por las víctimas. Unidos ante el dolor. pic.twitter.com/zT41BKIO9K — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 2, 2023

En aquella ocasión 81 personas perdieron la vida, convirtiéndose en el incendio más mortífero de la historia de España en una discoteca. Pero ha habido otros que también nos han dejado un terrible recuerdo, como el de Flying en Zaragoza. Este dejó 43 muertos en 1990.