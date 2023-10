El perfil del juez que encausa a Paz Esteban: de Juezas para la Democracia, imputó a Casado e investiga al emérito

El titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Barcelona, Santiago García, ha puesto en jaque al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras imputar a su exdirectora, Paz Esteban, a petición del presidente catalán, Pere Aragonès. Todo ello, por el supuesto espionaje de los servicios de Inteligencia españoles con el programa Pegasus. Esta decisión judicial se ha anunciado en plena negociación de investidura de Pedro Sánchez con ERC y Junts.

Santiago García llegó a su Juzgado en el año 2018 procedente de la Audiencia Provincial de Huelva y pertenece a la asociación judicial izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia que cofundó el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

La imputación de la exdirectora del CNI por parte de este juez ha provocado una gran polémica en los círculos judiciales por aceptar sin contemplaciones una serie de diligencias de investigación solicitadas por Aragonès que no sólo afectan al Centro Nacional de Inteligencia, si no a otras instituciones judiciales como el Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas consultadas por LD denuncian que "muchas de dichas diligencias de investigación ordenadas no siguen su tramitación habitual".

No obstante, éste no es el primer caso polémico en el que se ve envuelto el juez Santiago García. En el año 2016, su nombre apareció en una lista confeccionada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre jueces que habían cobrado por asistir a cursos o seminarios organizados por Ausbanc, la entidad que presidía Luis Pineda. Al parecer, García es experto en irregularidades bancarias.

Fue el presidente de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, que incluye la capital, Badalona, Santa Coloma y San Adrián, durante las pasadas elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero de 2021. Dichos comicios llevaron precisamente a la presidencia de la Generalidad de Cataluña a Pere Aragonès.

En noviembre del pasado año imputó al que fuera líder del PP, Pablo Casado, por presuntos delitos de injurias, calumnias y delito de odio o discriminación. Casado afirmó que había "profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños" porque hablaban en castellano. Finalmente, la querella la archivó tras calificar las palabras de Casado como "poco acertadas y refutables".

En la actualidad, el juez instruye una causa que afecta al entorno de Juan Carlos I. Concretamente, una investigación por fraude fiscal dirigida contra su amigo Allen Sanginés-Krause, un empresario y exbanquero mejicano. También investiga al médico personal del Rey emérito, Manuel Sánchez Sánchez. Hace meses, envió una comisión rogatoria al Reino Unido para interrogar a Sanginés-Krause.

La carrera judicial de Santiago García

Santiago García nació en Sevilla (1958) y ejerce en la judicatura desde 1990, cuando dirigió el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ayamonte. En 1993, se hacía cargo del Juzgado de Menores nº 1 de Badajoz y en el año 1994 regresó a Huelva. Formó parte del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, aunque tras su reestructuración pasó a la Sección Tercera.

Fue magistrado de refuerzo en el Contencioso n1 1 en 1999, en el Penal nº 2 en 2000, en el Mixto nº 2 de Moguer en 2002, en el Juzgado de Menores de Huelva en 2007, y en el Mixto nº 2 de Valverde y en un Primera Instancia de Huelva en 2008. En marzo de 2012 se presentó como candidato a la presidencia de la Audiencia de Huelva, aunque no fue elegido. Finalmente, en enero de 2018 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobaba su designación como titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Barcelona.