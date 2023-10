Enfado en el CNI tras la imputación de su exdirectora por el 'espionaje' con Pegasus: "Algo tendrá que decir Robles"

La imputación de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el supuesto espionaje al presidente catalán, Pere Aragonès, con el programa Pegasus ha provocado un gran enfado en el seno del CNI.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Barcelona, Santiago García, ha citado a la exdirectora del CNI para declarar en calidad de investigada el próximo 13 de diciembre tras admitir a trámite la querella presentada por el presidente de la Generalidad catalana por presuntos delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, intercepción ilegal de comunicaciones, espionaje informático y producción y adquisición para el uso de 'spyware', así como "otros delitos contra los derechos fundamentales". Ese mismo día, también comparecerá en el Juzgado el propio presidente catalán como perjudicado.

Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia consultadas por Libertad Digital afirman que "la imputación de Paz Esteban obliga al Gobierno y en especial a la ministra de Defensa que era su jefa, Margarita Robles, a pronunciarse. Robles debe hacer una declaración institucional en defensa del CNI y de la propia Paz Esteban".

"Aunque Paz Esteban haya sido imputada ahora cuando ya no es directora de la Inteligencia española, la investigación se fundamenta en las actuaciones que efectuó cuando dirigía el CNI bajo las órdenes de Robles", añaden. La imputación de la exdirectora del CNI se ha producido en plena negociación de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez con ERC y con Junts.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que "además del Gobierno e incluso del Partido Popular, la exdirectora del CNI tendría que ser arropada por las demás instituciones del Estado como la Fiscalía o la Abogacía General del Estado, que tendrían que brindarle su defensa jurídica y no dejarla sola, a los pies de los caballos".

Cabe destacar que en su auto, el instructor acepta todas las diligencias de investigación solicitadas por el presidente catalán. Entre ellas, previa desclasificación, reclamar al CNI información sobre la compra y posible uso del software Pegasus, así como si tiene licencia de uso y si tiene en exclusiva las facultades de autorización de su uso en España. El Centro Nacional de Inteligencia también tendrá que aclarar qué mercantil compró la licencia, quién actuó en nombre del CNI al encargar y comprar el software, y aclarar "si han hecho uso" de Pegasus con relación a Aragonès.

En el mismo auto, el juez acuerda oficiar al Tribunal de Cuentas para que certifique si el CNI compró licencias a NSO Group o a Osy Technologies, y que detalle estos productos o servicios y la fecha en la que se adquirieron. También ha decidido librar un exhorto al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, responsable del control judicial al CNI para que certifique sui ha autorizado el uso del software para espiar a Aragonès. Además, el instructor insta a la Fiscalía a que se posicione antes de este miércoles sobre si cabe prorrogar la instrucción de caso otros seis meses.

La "sustitución" de Paz Esteban en el CNI

La destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se efectuó en mayo del año pasado "a propuesta" de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como consecuencia de la polémica suscitada por el supuesto espionaje a los independentistas catalanes con el software Pegasus.

"A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de mayo de 2022, Vengo en disponer el cese de doña Paz Esteban López como Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, agradeciéndole los servicios prestados", recogió el BOE. No obstante, Margarita Robles afirmó en rueda de prensa que lo de Paz Esteban no había sido un cese, si no una "sustitución".