Turull sostiene que el 'lawfare' está implícito en la ley de amnistía y que el PSOE les pidió registrarla en solitario

Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), ha asegurado este martes que la ley de amnistía recoge todos sus postulados, que casi la mitad de la norma ha sido elaborada por su partido, que la supuesta "guerra o persecución judicial" contra el independentismo consta en el primer artículo del redactado y que los amnistiados no serán los trescientos de los que habla el PSOE, sino que se acercarán a los 1.400 de la lista de Òmnium Cultural.

El dirigente independentista ha hecho estas declaraciones en una entrevista de TV3 donde ha señalado que el "lawfare" es un concepto político y que por eso no consta como tal en el redactado de la ley, pero que la norma recoge la guerra o persecución judicial contra el independentismo en el apartado "a" del primer artículo, donde, según su versión, se incluyen los supuestos de los independentistas "hostigados por una cúpula judicial desbocada".

En concreto, ese artículo señala de entrada que la amnistía abarca "los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos". Y en el último párrafo especifica que "asimismo, se entenderán comprendidos aquellos actos, vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco de ese proceso, y realizados por quienes, de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas a las que se refiere el primer párrafo de esta letra, o hubieran recabado información a estos efectos".

La supuesta "persecución"

Turull ha declarado en TV3 que "la palabra 'lawfare' no sale como no sale lo que llaman el código penal del enemigo. Cuando haces una ley lo que utilizas son conceptos jurídicos. El 'lawfare' no es un concepto jurídico penal, es un concepto político de una persecución judicial que existe. Ahora bien, si usted mira el apartado a del artículo uno verá que aquí se han incluido todos los los hechos de muchas cosas por las que son acusadas muchas personas".

Además, ha asegurado que la ley de amnistía cumple todas las expectativas que se habían marcado al principio de la negociación. En cuanto al número de beneficiarios de la ley, Turull ha asegurado que serán muchas más de las trescientas a las que alude el PSOE, partido al que ha acusado de "hacer las cuentas del Gran Capitán". En cuanto a que el PSOE haya registrado la ley en solitario, Turull ha afirmado que ellos habían firmado la proposición, pero que los socialistas les dijeron que preferían registrarla ellos solos porque ERC no había estampado su firma. Turull ha restado importancia a este hecho y ha dicho que "lo importante es que se publique en el BOE". Además, ha asegurado que no presentarán enmiendas en el trámite parlamentario porque "casi la mitad del texto es nuestra".