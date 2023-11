Los convocantes del 18-N piden una asistencia masiva ante "cómo se está desmoronando nuestra democracia"

Pedro Sánchez ya es de nuevo presidente del Gobierno después de haber conseguido el apoyo de todos los partidos nacionalistas y separatistas del Congreso de los Diputados a los que les ha prometido que hará todo lo que le han pedido: desde amnistía a los golpistas catalanes a negociar un referéndum o perseguir la actividad judicial. Desde hace semanas la movilización en la calle contra estos acuerdos del PSOE es constante, pero para el próximo sábado 18 de noviembre se ha organizado una gran manifestación en la plaza de la Cibeles de Madrid.

Una de las asociaciones convocantes de esta marcha es el Foro Libertad y Alternativa y su presidente, Fernando García-Capelo, ha explicado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio los motivos por los que salir a la calle y protestar. Ha recordado que la convocatoria es la las 12 de la mañana y ha pedido que es es "mejor estar antes" de esa hora porque esperan que "sea absolutamente histórica" ya que "es tal la resistencia que hay a este golpe que está sucediendo, este proceso, que la movilización esperamos que sea espectacular". "Pedimos que se llegue un poco antes para que no se quede la gente sin poder acceder", ha reiterado.

No ha desvelado quiénes serán los que intervendrán porque le han pedido no decirlo, pero sí ha señalado que serán "personas muy relevantes" que harán "discursos breves, que esperemos que sean contundentes". Sobre la fecha de la convocatoria, que ha coincidido con la investidura de Pedro Sánchez, ha dicho que cuando la convocaron "todavía no estaba fijada la sesión de investidura y pensábamos que estaría muy cerca de que se produzca y justo acaba de producirse". Cree que lo sucedido estos días en el Congreso de los Diputados "va a ser un empujón adicional después de lo que hemos visto con Bildu apoyando a Sánchez, el pacto con Junts, ERC, PNV y Sumar. Esto tiene que provocar una movilización de todo el mundo".

Así se "desmorona" nuestra democracia

El presidente del Foro Libertad y Alternativa ha dicho que "estamos viendo delante de nosotros cómo se está desmoronando nuestra democracia y se está convirtiendo en una democracia disminuida, evanescente". Sin embargo, ha explicado que es algo que "viene de muy largo y su primera materialización es la moción de censura contra Rajoy" cuando aprovecharon un párrafo en la sentencia del caso Gürtel. Ha recordado que "tardó Baltasar Garzón media hora en destacar esa parte de la sentencia de cientos de páginas".

Después de eso llegaron las elecciones en la que se dio "confluencia de todos". Ha indicado que "todos estos procesos se van fraguando poco a poco" y ha puesto algunos ejemplos de situaciones que han llevado de una u otra manera a este momento. "En el 97 se asesina a Miguel Ángel Blanco, en el 98 todo el nacionalismos firma un acuerdo para ir a la España de las nacionalidades y en 2001 le siegan la hierba bajo los pies a Nicolás Redondo Terreros. El PSOE decide que no va a llegar al poder si no es de la mano del nacionalismo y ahí es donde se produce esa ruptura" y después "todo ese proceso se va fraguando, gana Zapatero después del 11-M, luego vuelve a ganar Rajoy y llega la moción de censura y tras ese resultado de las elecciones en las que confluye con el socialismo del siglo XXI ahora estamos en otra fase nueva de este proceso", ha apuntado García-Capelo. El presidente del Foro Libertad y Alternativa ha destacado que "la legislatura anterior ya han llevado a cabo los pasos que tenían que llevar: el Tribunal Constitucional ya lo han captado".

El proceso bolivariano

El proceso en el que se encuentra ahora España ya se ha vivido en otros países hispanoamericanos. El presidente del Foro Libertad y Alternativa ha recordado que "el Foro de Sao Paulo lo que hace es agrupar a todas las corrientes de la izquierda más radical y del socialismo del SXXI y el (Grupo) Cártel de Puebla lo que hace es coger a las figuras representantes de esas corrientes". Estas personas "actúan de manera coordinada para ir extendiendo este tipo de procesos y convertir los países en democracias muy disminuidas, meramente formales, en las que puede haber elecciones, pero todos los aparatos del Estado, todas las instituciones, están tomadas por los mismos. El famoso plano inclinado es ya casi un plano vertical en el que juegas", ha explicado.

Son "procesos que se van repitiendo" y "lo que estamos viviendo ahora en España cualquiera que conozca lo que ha pasado en Hispanoamérica ve las enormes similitudes que hay", ha contado Fernando García-Capelo. El presidente del Foro Libertad y Alternativa ha dicho que "uno de los primeros retos que tienen cuando empiezan estos procesos es hacerse con la Fiscalía y una vez que la han tomado al igual que algunos medios de comunicación, una vez que tienen esa base el asalto es el Tribunal Constitucional y ahí empiezan a modificar la Constitución al margen de lo que diga la propia norma. En eso estamos ahora".

"El siguiente paso tenemos la amnistía, que es gravísima y un ataque a la igualdad y al Estado de Derecho, pero, en realidad, no es lo más grave que va a suceder en esta legislatura que es la del ataque al Poder Judicial y el primer objetivo es el CGPJ", ha destacado García-Capelo. Ha remarcado que "una vez que lo tomen, y modificarán la ley para poderlo tomar de la manera que puedan nombrar a todos los jueces, los 100 jueces de las más altas instancias judiciales de España que están por nombrar (porque ya se encargaron de no permitir al CGPJ lo hiciera) esos serán jueces partidistas, ni siquiera ideológicamente afines. Serán jueces leales. Ahí es muy difícil dar la vuelta a esto y tendremos por delante decenas de años de decadencia. No será lo mismo de Venezuela, pero será algo parecido".

El presidente del Foro Libertad y Alternativa ha advertido de que a Pedro Sánchez y sus socios "les está saliendo bien" y que "vamos a esperar que no les salga por eso es tan importante que mañana la gente se movilice". Ha explicado que "esto no es una mera discusión ideológica de un poco más de intervención del Estado o un poco menos, estamos hablando de algo que está muy por encima de la izquierda, la derecha o el centro. Estamos hablando de las bases de la democracia. Lo que permite que haya una alternancia, libertades o igualdad. Por eso es tan fundamental hacer todo lo que esté en la mano de cada uno para frenarlo y mañana es un día importantísimo".

"La mera lectura del acuerdo entre PSOE y Junts es la mejor prueba de hacia donde vamos. Ese acuerdo ya nos dice en lo que estamos: lawfare contra jueces díscolos. El nacionalismo gana porque nunca descansa y estamos en las mismas. Hay que ser firmes y sostenerlo en el tiempo no hay que dejar que nos quedemos en este momento efervescente", ha apuntado.