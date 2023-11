El angustioso secuestro de una mujer que fue capturada y encadenada por un agresor sexual

Podría ser el guion de una película de terror. Una mujer entra en un hospital desorientada, con evidentes signos de haber sido golpeada en la cara y maniatada con una enorme cadena que también le rodea el cuello. Eso es lo que vieron los facultativos del Santiago Apóstol de Miranda de Ebro que atendieron a la víctima de un secuestro -que afortunadamente pudo escapar- y dieron aviso de lo sucedido a la Policía Nacional.

Según se desprende del testimonio de la mujer, el hombre la engañó para que entrara en su casa y así poder perpetrar su macabro plan. Ella estaba en el hospital cuidando de una amiga y él le ofreció acercarla con su vehículo a su domicilio, en el centro del municipio burgalés. A lo que ella accedió. Todo era normal hasta que, con la excusa de recoger algo de su vivienda, la convence de que le acompañe.

En ese momento ya había entre ambos un clima de confianza y la mujer decidió ir con él. La pesadilla comenzó en cuanto puso un pie en aquella casa. El secuestrador cerró la puerta y le propinó un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder la consciencia. Para cuando la recuperó, él ya la había inmovilizado con un cuerda con la que incluso intentó asfixiarla, mientras le insultaba y le golpeaba en la cara.

A continuación la maniató con una cadena, que después le pasó también por el cuello. El objetivo era "que no pudiera defenderse", aseguran fuentes policiales a Libertad Digital. Afortunadamente, la víctima pudo escapar por una ventana aprovechando un descuido de su captor. En cuanto se percató de que éste se había ausentado y la había dejado sin vigilancia, huyó y buscó ayuda.

Otro secuestro, en 2015

Un final feliz para una historia que no pintaba bien. A los investigadores no les cabe ninguna duda de que los planes del detenido "no eran nada bueno". El varón, acusado de detención ilegal y lesiones, "tiene antecedentes". Entre ellos, "por secuestro y agresión sexual a menor en 2015". Hechos por los que estuvo en la cárcel 6 años. "Ahora estaba en libertad", añaden las mismas fuentes.

Y así va a seguir de momento. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Miranda de Ebro, que estaba en funciones en el momento de su detención, ha decretado su libertad. La Fiscalía no pidió prisión provisional para el arrestado. Y la víctima tampoco solicitó ninguna medida de protección. A partir de ahora será el Juzgado nº1 el que se encargue de la instrucción.