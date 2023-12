Crisis en la UB: dimite el vicerrector acuciado por una antigua denuncia de acoso sexual a una alumna

"Hoy he vuelto a soñar contigo, nos los pasábamos muy bien". "El sueño empieza comiendo… Pero después de comer es cuando empieza la fiesta". "No te doy un poco de penita... Yo te he explicado que tuve un sueño y tú en cambio no me dices nada es un poco injusto". De este tenor eran los mensajes de Jordi Matas, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona (UB) y vicerrector de Relaciones Institucionales, Comunicación y Política Lingüística. Matas se ha resistido a dimitir, pero finalmente ha caído empujado por la presión de los profesores y de los alumnos. Alega que ha dimitido para emprender sin "limitaciones institucionales" las acciones legales para defender su honor.

Los mensajes datan de 2016 y han sido destapados recientemente por El diario. La publicación causó un revuelo monumental en la UB, dado el prestigio del profesor en círculos académicos del independentismo. Matas fue presidente de la sindicatura electoral del referéndum ilegal del 1-O y formaba parte hasta ayer del equipo rectoral presidido por Joan Guàrdia, connotado por sus mensajes e iniciativas a favor del separatismo.

Una comisión que no vio nada

En su momento, los hechos denunciados por la alumna fueron "investigados" por una comisión formada por tres profesores que descartaron cualquier irregularidad en su trato con la alumna según los "protocolos" universitarios de la época. Sin embargo, del testimonio de la víctima, algunos de sus compañeros y otros profesores, así como de los mensajes de telefonía se desprende una situación algo más que incómoda. La alumna pretendía que Matas fuera su tutor en el trabajo de fin de grado. En ese contexto académico accedió a verse con el catedrático fuera del recinto universitario, pero enseguida habría comenzado el acoso con mensajes cada vez más subidos de tono e insinuaciones de carácter sexual.

"Me está siguiendo, por favor ayuda"

La estudiante pidió ayuda a compañeros y profesores ante el creciente acoso. El docente la seguía, llegó a irrumpir en una clase donde la alumna realizaba un examen y tuvo que ser invitado a salir por la profesora que vigilaba la prueba. "Me está siguiendo, por favor ayuda, tengo mucho miedo", llegó a escribir la alumna en un mensaje dirigido a sus amigos, quienes llegaron a crear un grupo de Telegram para protegerla.

La denuncia ante la comisión de profesores quedó en agua de borrajas. Según concluyeron, la alumna no había rechazado explícitamente la relación. Ahora, con la publicación de los mensajes, las coartadas del catedrático Matas se han desmoronado. A pesar de los intentos del rectorado por tapar el escándalo, el rector no ha tenido más remedio que propiciar la caída de su estrecho colaborador mientras se suceden las críticas de alumnos y profesores por el tratamiento que se hizo en su día del asunto y por la continuidad de Matas como profesor.