Europa sufre en sus carnes "la brutalidad del KKKK (Ku-Kux-Klan-Katalá)"

El Mundo

"Feijóo reformará el artículo 49 de la Constitución si Yolanda Díaz renuncia a un referéndum". El artículo de los disminuidos, que corre una prisa bárbara, es el primer problema del país y quieren reformar la Constitución para elminar el término. "El líder del PP pactará con Sánchez la eliminación del término "disminuidos" sólo si Sumar se compromete a no reclamar una consulta sobre este cambio. Teme que los independentistas lo utilicen para abrir un debate sobre la Carta Magna en su conjunto". Parece que si abres un poquito la puerta de la Constitución para limpiar una mota de polvo los malos, que están al acecho, se lanzan contra ella, la abren entera y saquean la Constitución.



"Sánchez regala a Aragonés la bilateralidad y plantea el pacto fiscal". Dice Federico Jiménez Losantos que "Sánchez, apenas se asomó al micro golpista de Godó, atacó al juez García Castellón por imputar un delito de terrorismo a Puigdemont. Sí, el mismo del que dijo que había cometido un clarísimo delito de rebelión y que él lo traería a España y lo llevaría ante la Justicia. Quién iba a pensar que sería para que el delincuente condenase al juez. Pues a eso se puso y, en plan gracioso, je, dijo que acusar de terrorismo a ese muchacho, hombreee, es ir demasiado lejos. Nunca tanto como él para traicionar su palabra. Y dice Bolaños que aseguran la independencia judicial. Será a coces".



"Pero el colmo de la indignidad inoportuna fue cuando escoltó a Aragonès en el anuncio de una nueva ley lingüística que asegure los derechos de los catalanohablantes de Cataluña, donde por lo visto corren mucho peligro. El día anterior se había ido espantada una comisión de la Unión Europea para investigar la situación de los derechos civiles de los que piden la enseñanza en español, que se cumpla el 25% de las asignaturas en el idioma común, según sentencia del Tribunal Supremo, o que dejen de ser ferozmente acosados los que piden ese derecho. Y, lo que comprobaron una estonia, un polaco y un alemán, entre otros, fue la violencia que a ellos mismos les tocó padecer. Desde grupos hostiles coreando «¡fascistas!» («eso lo entiendo», dijo el alemán) a vigilantes que impidieron la visita a dos centros escolares. Ante la brutalidad del KKKK (Ku-Kux-Klan-Katalá), adelantaron dos conclusiones: el catalán no corre ningún peligro y a los castellanohablantes se les niega cualquier derecho. Y Sánchez, de verdugo". Los europarlamentarios pasaron hasta miedo, los pobres.

Raúl del Pozo dice que "Pedro Sánchez se ha refugiado con los suyos en un Álamo para parar la ola reaccionaria pactando con Junts, el PNV y otras fuerzas progresistas del supremacismo, dividiendo a España en dos: a un lado, los buenos; al otro, las derechas retrógradas a los que se han unido los que inventaron el socialismo".



En opinión de Raúl, Sánchez "ve negro el resultado final del abrazo con los separatistas". "Sánchez es consciente de que no los puede engañar y sabe que es imposible gobernar contra todo y contra la mitad de los ciudadanos, e intenta llevarse al huerto a los genoveses". Para ser consciente, cada día está más agresivo contra la mitad de España. Los insultos, las patadas, los puñetazos, los salivazos que dedica a Feijóo, es decir a media España, crecen en intensidad día a día. No parece que quiera llevarse al huerto a nadie, quiere los jueces y, de paso, hacerle un paseíllo a Feijóo para que le fusilen en sus platós de televisión.

El País

"Feijóo y Sánchez encaran su reunión más tensa con una vía abierta a algún acuerdo". "El líder del PP apoyará la reforma del artículo 49 de la Constitución si el PSOE no acepta enmiendas de otros grupos y si amarra el apoyo de Sumar a una reforma quirúrgica, y se abre a retomar la negociación para renovar el CGPJ donde se quedó antes de la última ruptura". Como se fíe de la palabra de Sánchez o del PSOE lo lleva claro, desguazarán la Constitución.



Tiene el periódico ultra muchas ilusiones puestas en las adelantadas elecciones gallegas. Dice Xosé Hermida que "el relevo en el liderazgo popular es lo que alimenta las esperanzas de la izquierda. El BNG con la líder más consolidada de todos, Ana Pontón, y el PSdeG-PSOE con un candidato de largo recorrido político, José Ramón Gómez Besteiro. La tercera pata está aún en el aire y en manos de la gallega que ocupa el escalafón más alto en la política nacional: Yolanda Díaz. Las mejores opciones le han fallado a la vicepresidenta y en unos días deberá improvisar un candidato. Sin un Sumar competitivo, dice ella misma, la fortaleza del PP resultará inamovible". Que se miren los gallegos en las elecciones del 23 J. O votan masivamente al PP o tendrán allí lo que tenemos aquí.

ABC

"Feijóo entregará a Sánchez un texto firmado para reformar ya el artículo 49 de la Constitución". "Feijóo exigirá a Sánchez que controle a Sumar para retocar el artículo 49". Feijóo, no te fíes de Sánchez.

Dice Ignacio Camacho que "el sanchismo se sostiene en buena medida sobre un síndrome de hibristofilia política, dado que sus principales grupos de apoyo se caracterizan por el rasgo común de tener problemas con la justicia. De ahí se deriva en primer lugar la ofensiva contra los jueces, el famoso 'lawfare', y en segundo el empeño por borrar del Código Penal ciertas conductas tipificadas como delictivas, proceso culminado por el otorgamiento de una impunidad global contenida en la ley de amnistía". Vamos, que nos gobiernan una banda de delincuentes dirigida por Pedro Sánchez.



"La frase «os vais a hartar de fotos» –se entiende que con Puigdemont, Junqueras y cabecillas de Bildu– es un arrogante resumen, a modo de anticipo, de la intención de acelerar el ritmo de integración en el bloque 'progresista' de este racimo de radicales de signo variopinto. Se trata de formar callo en la opinión pública a base de reiteración". Feijóo debería tomar ejemplo con Vox. Si se puede pactar con los asesinos y secuestradores ¿por qué no se va a poder con gente que no ha cometido ningún delito? "La misma técnica que con las mentiras e incumplimientos, neutralizados por rutina hasta convertir la indignación en hastío y éste en resignación, costumbre o escepticismo". Cierto, ya ningún embuste sanchista nos sorprende.

La Razón

"Feijóo llevará cerrado el pacto para la reforma del artículo 49". Que no se diga que Feijóo no contribuye al buen rollito. Dice Marhuenda que "cada vez que Sánchez hace referencia «al marco de la Constitución» me pongo a temblar, porque se producirá, más pronto que tarde, un nuevo ataque contra su ordenamiento". Muchos nos ponemos a temblar en cuanto abre la boca.



"Al final, los ganadores son los independentistas catalanes y vascos que logran victoria tras victoria gracias a la debilitad parlamentaria de Sánchez. Tras su reunión con Aragonés, se comprometió a dar mayor autogobierno a Cataluña dentro de la Constitución". "Alguien tiene que pagar la factura de la reelección de Sánchez y no hay nada más útil que tener unas comunidades sometidas a un régimen de servidumbre institucional". Al final, el ganador es Sánchez y los perdedores, la mitad de los españoles.